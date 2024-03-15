Шикарные укладки звезд на церемонии «Оскар-2024», которые точно будут в тренде

Posted 15 марта, 17:00
Published 15 марта, 17:00
Modified 9 сентября, 20:13
Updated 9 сентября, 20:13
Актриса пришла на вручение наград американской киноакадемии с распущенными волосами, которые рассыпались по плечам нарочито небрежными прядями. Стилисты не делали ничего особенного — только подчеркнули естественную текстуру волос звезды при помощи стайлинга.
Зендая и ее миди-боб произвели фурор. Стилисты в разных уголках мира уже взяли на заметку модную стрижку, чтобы предлагать ее своим клиентам. Волосы звезды уложены пышными завитками, густая челка разделена на косой пробор. В целом образ получается праздничным и необычным.
Оригинальную прическу сделали стилисты актрисе Флоренс Пью. Ее основа — классическое боб-каре. При этом пряди волос стилисты слегка подкрутили, чтобы создать эффект легкой волны, небрежно уложили их набок, щедро сбрызнув стайлингом.
Поклонницы коротких волос наверняка оценят прическу Греты Гервиг. Акцент сделан на длинной челке и объемном затылке. Пряди можно слегка подкрутить и небрежно уложить и на прямой или косой пробор.
Большинство голливудских красавиц пришли на церемонию «Оскар-2024» с распущенными волосами. Эмили Блант смотрелась среди них поистине как греческая богиня — в белом платье и с небрежным пучком на белокурой головке. Актриса собрала волосы в высокий хвост, закрутила улиткой на макушке и слегка высвободила пряди, чтобы создать ощущение растрепанности ветром.
Такой укладкой можно спасти даже самую неудачную прическу и стать самой стильной на вечеринке. Актриса просто разделила волосы на прямой пробор и зачесала их назад, собрав в крошечный хвостик.
Еще одна вариация боба, которая придется по душе любительницам необычных причесок. Америка Феррера выбрала стрижку с рваными концами примерно одной длины, без челки. Пряди слегка подкручены утюжком и слегка взбиты.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14