Шикарные укладки звезд на церемонии «Оскар-2024», которые точно будут в тренде

Большинство голливудских красавиц пришли на церемонию «Оскар-2024» с распущенными волосами. Эмили Блант смотрелась среди них поистине как греческая богиня — в белом платье и с небрежным пучком на белокурой головке. Актриса собрала волосы в высокий хвост, закрутила улиткой на макушке и слегка высвободила пряди, чтобы создать ощущение растрепанности ветром.