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Posted 15 марта, 09:26

Published 15 марта, 09:26

Modified 9 сентября, 20:11

Updated 9 сентября, 20:11

Рассказываем, в чем заключается сахарная зависимость и каковы ее причины

Сахарная зависимость: почему постоянно тянет на сладенькое

15 марта 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney
Рассказываем, в чем заключается сахарная зависимость и каковы ее причины
Сахарная зависимость — серьезная проблема, с которой безуспешно пытаются справиться многие люди. Рассказываем, в чем она заключается и каковы ее причины.

Причины сахарной зависимости

Медики выделяют несколько причин сахарной зависимости, которые помогут разобраться с тем, почему постоянно тянет съесть что-то сладкое.

Психологическая зависимость

Сахарная зависимость может быть психологической. Она основана на привыкании к выделению дофамина, которое провоцирует употребление в пищу продуктов с сахаром. Это состояние опасно тем, что с каждым разом для удовлетворения этой потребности нужно все больше и больше сладкого.

Физиологическая зависимость

Причиной сахарной зависимости могут быть паразиты и грибки, если они есть в организме. Быстрые углеводы, к которым относится сахар, формируют благоприятную среду для их развития.

Причиной сахарной зависимости могут быть паразиты и грибкиПричиной сахарной зависимости могут быть паразиты и грибки
Причиной сахарной зависимости могут быть паразиты и грибки. Фото: Изображение Midjourney

Дефицит витаминов и микроэлементов

В условиях дефицита микроэлементов, минералов и витаминов в организме может развиться сахарная зависимость. Это обусловлено отсутствием энергии, и в таком состоянии организм нуждается в ее компенсации, проще всего получить ее за счет сахара. Чаще всего такое состояние возникает на фоне дефицита витаминов группы В, D, а также фолиевой кислоты.

Надпочечники

Потребность в регулярном употреблении сладкого может быть связана с дисфункцией надпочечников, а также указывает на проблемы, связанные с кортизолом.

Сахарная зависимость может быть связана с дисфункцией надпочечниковСахарная зависимость может быть связана с дисфункцией надпочечников
Сахарная зависимость может быть связана с дисфункцией надпочечников. Фото: Изображение Midjourney

Дефицит сна

Отсутствие сна в достаточном количестве организм старается компенсировать за счет быстрой энергии из продуктов питания, а именно за счет сахара. Поэтому при недостатке сна сахарная зависимость может развиться достаточно быстро.

Проблемы с углеводным обменом

Нарушение углеводного обмена в организме может возникнуть на фоне дефицита в рационе белка высокого качества, жиров, а также полезных углеводов и при одновременном присутствии быстрых углеводов в большом количестве. При таком состоянии неизменным спутником человека становится чувство голода, которое он предпочитает глушить сладостями. Так появляется сахарная зависимость. В перспективе это может привести к таким неприятным последствиям, как резистентность к лептину, инсулину и даже к сахарному диабету.

#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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