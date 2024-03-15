Сахарная зависимость: почему постоянно тянет на сладенькое

Нарушение углеводного обмена в организме может возникнуть на фоне дефицита в рационе белка высокого качества, жиров, а также полезных углеводов и при одновременном присутствии быстрых углеводов в большом количестве. При таком состоянии неизменным спутником человека становится чувство голода, которое он предпочитает глушить сладостями. Так появляется сахарная зависимость. В перспективе это может привести к таким неприятным последствиям, как резистентность к лептину, инсулину и даже к сахарному диабету.