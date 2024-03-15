Сахарная зависимость: почему постоянно тянет на сладенькое

Posted 15 марта, 09:26
Published 15 марта, 09:26
Modified 9 сентября, 20:11
Updated 9 сентября, 20:11
Медики выделяют несколько причин сахарной зависимости, которые помогут разобраться с тем, почему постоянно тянет съесть что-то сладкое.
Сахарная зависимость может быть психологической. Она основана на привыкании к выделению дофамина, которое провоцирует употребление в пищу продуктов с сахаром. Это состояние опасно тем, что с каждым разом для удовлетворения этой потребности нужно все больше и больше сладкого.
Причиной сахарной зависимости могут быть паразиты и грибки, если они есть в организме. Быстрые углеводы, к которым относится сахар, формируют благоприятную среду для их развития.
В условиях дефицита микроэлементов, минералов и витаминов в организме может развиться сахарная зависимость. Это обусловлено отсутствием энергии, и в таком состоянии организм нуждается в ее компенсации, проще всего получить ее за счет сахара. Чаще всего такое состояние возникает на фоне дефицита витаминов группы В, D, а также фолиевой кислоты.
Потребность в регулярном употреблении сладкого может быть связана с дисфункцией надпочечников, а также указывает на проблемы, связанные с кортизолом.
Отсутствие сна в достаточном количестве организм старается компенсировать за счет быстрой энергии из продуктов питания, а именно за счет сахара. Поэтому при недостатке сна сахарная зависимость может развиться достаточно быстро.
Нарушение углеводного обмена в организме может возникнуть на фоне дефицита в рационе белка высокого качества, жиров, а также полезных углеводов и при одновременном присутствии быстрых углеводов в большом количестве. При таком состоянии неизменным спутником человека становится чувство голода, которое он предпочитает глушить сладостями. Так появляется сахарная зависимость. В перспективе это может привести к таким неприятным последствиям, как резистентность к лептину, инсулину и даже к сахарному диабету.
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