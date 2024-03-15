С чем носить в 2024 году цветные колготки, чтобы это выглядело стильно

Posted 15 марта, 05:03
Published 15 марта, 05:03
Modified 9 сентября, 20:09
Updated 9 сентября, 20:09
Легкое весеннее сочетание коричневого с необычным цветом «яйца дрозда». Образ получится ярким, но не будет выглядеть китчевым благодаря спокойным шоколадным или горчичным оттенкам. Если найти аксессуары в тон колготок, лаконичный look обеспечен.
Цветные колготки приглушенного оттенка будут стильно смотреться с футуристичными юбками и пиджаками цвета металлик. Кстати, последние сейчас в тренде, так что образ получится ультрамодным. Неплохо пополнить гардероб и ярко-красными цветными колготками, в которых можно выглядеть чуть более дерзко, чем обычно.
Платья и пальто в коричневую клетку отлично сочетаются с цветными колготками. Сочный весенний вариант — желтые и оранжевые модели. Мода 2024 года допускает сочетание нескольких оттенков одного цвета, это тоже можно использовать при создании образа.
Симпатичные цветные колготки с розовым пиджаком помогут создать нежное сочетание, максимально актуальное в пору весеннего цветения. Если нужен более строгий образ, можно сочетать фиолетовый с какими-нибудь базовыми цветами, например, с черным.
Цветные белые колготки больше не атрибут школьной формы или пресного офисного образа. Их можно смело сочетать с вещами насыщенного бордового цвета или создавать спокойные композиции с голубым и серым.
Юбки с цветными принтами стоит подбирать тем девушкам, которые не боятся привлекать к себе всеобщее внимание. Например, леопардовый можно сочетать с джинсовой однотонной одеждой или клетчатым верхом. Модели с ромбовидным рисунком или принтом «в цветок» стоит выбирать для создания монохромных образов. Любое буйство линий и красок можно успокоить с помощью черного платья и обуви.
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