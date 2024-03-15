С чем носить в 2024 году цветные колготки, чтобы это выглядело стильно

Коричневый + бирюза Красный + металлик Желтый + клетка Фиолетовый + розовый Белый + бордо Цветные принты + полная свобода самовыражения

Весна — сезон красок и многоцветья. Самое время доставать из шкафа яркие вещи, в том числе и колготки, тем более что цветные модели сейчас в тренде. Если вы не знаете, с чем их носить, загляните в нашу модную шпаргалку с фотопримерами.