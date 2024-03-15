Психологические особенности: чем психолог отличается от психотерапевта и психиатра

Posted 15 марта, 06:18
Published 15 марта, 06:18
Modified 9 сентября, 20:10
Updated 9 сентября, 20:10
Психолог — это специалист с высшим психологическим образованием. Для работы с пациентами он применяет знания и методы психологии. Психолог беседует со своим клиентом, в основном помогая ему разобраться в собственных мыслях и чувствах. Однако применять медикаментозные методы для лечения он не может, так как не имеет медицинского образования.
Специалист помогает решить текущие проблемы с психическим состоянием и улучшить качество жизни. Обращаться к нему нужно после перенесенной трагедии, в случае семейных конфликтов, трудностей в общении с коллегами, возрастного кризиса личности.
Психотерапевт, как и психолог, проходит специальное обучение, но помимо него получает дополнительные знания в области психологии и психотерапии. Он глубже прорабатывает проблемы с пациентом, помогая тому не просто осознать проблемы, но и изменить жизненные установки. После работы с психотерапевтом человек начинает по-другому воспринимать определенные ситуации в своей жизни и реагировать на них.
Специалист работает с легкими расстройствами психики. Обращаться к психотерапевту нужно при постоянной усталости, социофобии, приступах паники, расстройствах пищевого поведения, беспричинном беспокойстве.
В отличие от психолога и психотерапевта психиатр является врачом, обладающим медицинским образованием. Этот специалист занимается диагностикой и медикаментозной терапией психических заболеваний. Как и психолог, он проводит с пациентом тесты, но оценка ставится именно с клинической точки зрения, и лечение осуществляется строго по медицинскому регламенту.
Психиатр оказывает помощь при серьезных патологиях психики, которые опасны для жизни самого пациента и его окружающих. Обращаться к нему нужно при психопатии, шизофрении, суицидальном синдроме, болезни Альцгеймера и Паркинсона, биполярном расстройстве.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14