Психологические особенности: чем психолог отличается от психотерапевта и психиатра

Психотерапевт, как и психолог, проходит специальное обучение, но помимо него получает дополнительные знания в области психологии и психотерапии. Он глубже прорабатывает проблемы с пациентом, помогая тому не просто осознать проблемы, но и изменить жизненные установки. После работы с психотерапевтом человек начинает по-другому воспринимать определенные ситуации в своей жизни и реагировать на них.