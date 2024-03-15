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Posted 15 марта, 16:07

Published 15 марта, 16:07

Modified 9 сентября, 20:14

Updated 9 сентября, 20:14

Продюсер Рудченко рассказал, почему Бузова и Киркоров не могут быть вместе

15 марта 2024, 16:07
Продюсер Павел Рудченко порассуждал в беседе с NEWS.ru на тему возможных любовных отношений певца Филиппа Киркорова и телеведущей Ольги Бузовой. Он предполагает, что они не смогли бы быть вместе из-за неумения идти на уступки друг другу.

Как сообщает NEWS.ru, ссылаясь на слова эксперта индустрии шоу-бизнеса, именно из-за чрезмерно развитых лидерских качеств Бузова и Киркоров не смогли бы «делить звездное ложе с кем-то еще».

Продюсер убежден, что в крепкой семье должно царить согласие. Это означает, что один партнер берет на себя роль лидера, а другой готов к уступкам и компромиссам. А в потенциальной паре Бузова — Киркоров два ярчайших лидера. Певец и телеведущая являются востребованными звездами и вряд ли когда-либо смогут состоять в равноправных отношениях.

#Знаменитости
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