Продюсер Рудченко рассказал, почему Бузова и Киркоров не могут быть вместе

Продюсер убежден, что в крепкой семье должно царить согласие. Это означает, что один партнер берет на себя роль лидера, а другой готов к уступкам и компромиссам. А в потенциальной паре Бузова — Киркоров два ярчайших лидера. Певец и телеведущая являются востребованными звездами и вряд ли когда-либо смогут состоять в равноправных отношениях.