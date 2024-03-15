Продюсер Рудченко рассказал, почему Бузова и Киркоров не могут быть вместе

Posted 15 марта, 16:07
Published 15 марта, 16:07
Modified 9 сентября, 20:14
Updated 9 сентября, 20:14
Как сообщает NEWS.ru, ссылаясь на слова эксперта индустрии шоу-бизнеса, именно из-за чрезмерно развитых лидерских качеств Бузова и Киркоров не смогли бы «делить звездное ложе с кем-то еще».
Продюсер убежден, что в крепкой семье должно царить согласие. Это означает, что один партнер берет на себя роль лидера, а другой готов к уступкам и компромиссам. А в потенциальной паре Бузова — Киркоров два ярчайших лидера. Певец и телеведущая являются востребованными звездами и вряд ли когда-либо смогут состоять в равноправных отношениях.
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