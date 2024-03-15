Потому что нельзя: 7 продуктов, которые запрещено есть в других странах

Posted 15 марта, 09:06
Published 15 марта, 09:06
Modified 9 сентября, 20:11
Updated 9 сентября, 20:11
В определенных штатах США запрещено продавать сырое (непастеризованное) молоко. Власти опасаются, что его потребители могут заразиться инфекциями или паразитами. Это вызывает возмущение у многих американцев, ведь считается, что сырое молоко гораздо полезнее пастеризованного.
Известный заменитель сахара запрещено продавать в Европе. Причиной запрета послужили исследования некоторых ученых, якобы доказывающие вред стевии для организма. Однако единого мнения по этому поводу среди специалистов нет, поэтому во многих странах стевия считается хорошим сахарозаменителем и активно используется для приготовления разных блюд.
Вандалы, наклеивающие жвачки куда попало, так достали сингапурское правительство, что оно ввело запрет на продукт по всей стране. Даже туристам, которые любят жевательные резинки, придется повременить с их употреблением. Также на территорию Сингапура нельзя ввозить жвачки или делать и продавать их.
На Бермудских островах в список запрещенных продуктов попала еда из «Макдональдса». Местные жители не хотят, чтобы местная атмосфера была разбавлена ресторанами франшизы, и без того заполонившей мир. Они действительно есть практически везде, кроме России, Исландии, Ирана, Македонии и некоторых других стран.
Во Франции долгое время в списке запрещенных находился энергетик «Ред Булл». Причина кроется в составе продукта: напиток содержал дозу кофеина, способную нанести вред здоровью. Сейчас производители готовят напиток с таурином, и поэтому запрет снят.
По сути, продукт, который является запрещенным в Германии, не является шоколадом. Это и послужило причиной запрета. По регламенту шоколадом может называться продукция, содержащая какао, масло и сахар. Новинка Ritter Sport состоит полностью из какао, и даже в качестве подсластителя в ней использован сок какао-бобов. Так что под названием «шоколад» этот продукт в магазинах размещать запрещено.
Обезжиренные чипсы известного бренда активно раскупали люди, которые пытаются похудеть. Однако исследования показали в продукте наличие вредного компонента под названием «олестра». В результате чипсы оказались запрещены в Канаде и странах Евросоюза.
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