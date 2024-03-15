Потому что нельзя: 7 продуктов, которые запрещено есть в других странах

По сути, продукт, который является запрещенным в Германии, не является шоколадом. Это и послужило причиной запрета. По регламенту шоколадом может называться продукция, содержащая какао, масло и сахар. Новинка Ritter Sport состоит полностью из какао, и даже в качестве подсластителя в ней использован сок какао-бобов. Так что под названием «шоколад» этот продукт в магазинах размещать запрещено.