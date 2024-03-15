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Posted 15 марта, 11:06

Published 15 марта, 11:06

Modified 9 сентября, 20:12

Updated 9 сентября, 20:12

SMAS-лифтинг — это процедура, в процессе которой на кожу лица оказывается воздействие ультразвуком

Подтяжка ультразвуковым SMAS-лифтингом — безобидна ли процедура на самом деле

15 марта 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney
SMAS-лифтинг — это процедура, в процессе которой на кожу лица оказывается воздействие ультразвуком
Smas-лифтинг — популярная омолаживающая процедура, на которую решаются многие женщины. Как ее выполняют и насколько безопасен SMAS-лифтинг?

Что такое SMAS-лифтинг

SMAS-лифтинг — это процедура, в процессе которой на кожу лица оказывается воздействие ультразвуком. В результате в коже на структурном уровне запускается процесс выработки коллагена и обеспечивается тот самый омолаживающий эффект.

Для проведения процедуры используется специальный аппарат, который воздействует на кожу точечно. Именно точечное воздействие считается очевидным преимуществом SMAS-лифтинга, поскольку остальные участки кожи не подвергаются воздействию ультразвука и проблема решается только там, где это необходимо.

Чем может быть опасен SMAS-лифтинг

Процедуру SMAS-лифтинга медики с уверенностью называют безопасной, однако подчеркивают, что она должна выполняться с использованием исключительно качественного и современного оборудования. Неправильно проведенный SMAS-лифтинг может привести к таким последствиям, как ожог, визуальные дефекты — нередко кожа начинает провисать, поскольку уменьшается объем жировых отложений.

SMAS-лифтинг рекомендуют проводить только при наличии выраженных мимических морщин. Это не профилактическая процедура, и прибегать к ней следует после достижения 35 лет.

SMAS-лифтинг — не профилактическая процедура, и прибегать к ней следует после 35 летSMAS-лифтинг — не профилактическая процедура, и прибегать к ней следует после 35 лет
SMAS-лифтинг — не профилактическая процедура, и прибегать к ней следует после 35 лет. Фото: Изображение Midjourney

Противопоказания к SMAS-лифтингу

SMAS-лифтинг имеет ряд противопоказаний. Так, от процедуры стоит воздержаться при наличии дефектов кожи лица, в том числе рубцов. SMAS-лифтинг не рекомендован беременным женщинам и кормящим мамам, людям с имплантатами из металла и с кардиостимуляторами.

Процедура противопоказана при наличии сахарного диабета и других аутоиммунных заболеваний, поскольку в этом случае предсказать результат SMAS-лифтинга будет невозможно. Не рекомендуется проводить процедуру при наличии онкологических заболеваний, воспалительных процессов в структуре кожи. SMAS-лифтинг не делают, если в тканях кожи лица есть филлеры. Также процедуру не следует проводить при эпилепсии.

#Здоровье#Красота#Косметика#Все материалы авторов#Косметолог
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