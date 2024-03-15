Подтяжка ультразвуковым SMAS-лифтингом — безобидна ли процедура на самом деле

Процедура противопоказана при наличии сахарного диабета и других аутоиммунных заболеваний, поскольку в этом случае предсказать результат SMAS-лифтинга будет невозможно. Не рекомендуется проводить процедуру при наличии онкологических заболеваний, воспалительных процессов в структуре кожи. SMAS-лифтинг не делают, если в тканях кожи лица есть филлеры. Также процедуру не следует проводить при эпилепсии.