Пиджак — самая эффектная часть мужского гардероба

Актуальные модели на модный сезон 2024 года С чем носить мужские пиджаки и жакеты

Пиджак уже давно перестал быть частью строгого делового гардероба современного мужчины. Теперь это повседневная вещь, которая может быть вписана в любой образ. Какие пиджаки незаменимы в мужском гардеробе 2024 года и с чем их лучше носить? Даем модные подсказки в сегодняшнем материале.