Пиджак — самая эффектная часть мужского гардероба

Posted 15 марта, 03:00
Published 15 марта, 03:00
Modified 9 сентября, 20:09
Updated 9 сентября, 20:09
В моде одновременно оказались два противоположных кроя: приталенный slim fit и свободный оверсайз. Первый подойдет для спортивного мужчины, а второй выигрышно смотрится на любой фигуре. Главное уравновешивать свободный верх зауженными брюками или джинсами.
Снова в тренде заплатки на локтях. Актуальны контрастные вставки, но для офисного образа можно взять более однотонные варианты.
Любителям свободного неформального стиля могут понравиться модели асимметричного кроя, с яркими ремешками и хлястиками. В гардеробе любителей рубашек найдут место тонкие мужские пиджаки из легкой ткани или даже модели из денима.
Актуальная цветовая палитра для мужского гардероба максимально широка — строгие синий, черный и коричневый цвета остаются обязательными только для приверженцев офисного дресс-кода. Остальным можно выбрать оттенок марсала, баклажан, темно-зеленый (цвет бутылочного стекла).
Джинсы, футболка и мужской жакет — беспроигрышный вариант образа на все времена. Современные пиджаки можно сочетать с майками, поло, пуловерами, неформальными рубашками и другими вещами из привычного гардероба.
Помимо строгих брюк к пиджакам или блейзерам подойдут зауженные брюки или джинсы, стильные чиносы и даже шорты длиной до колен.
Современный пиджак — настолько универсальная часть мужского гардероба, что может сочетаться практически с любой обувью. Мужчины могут смело обувать уличные кроссовки, лоферы, ботинки, дерби.
Образ в строгих тонах вполне уместно разбавить яркими деталями: цветными носками, яркими галстуками, крупными запонками. Главное не переборщить и помнить золотое правило моды: не больше трех цветов и не больше трех акцентов на один образ.
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