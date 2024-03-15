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Posted 15 марта, 17:23

Published 15 марта, 17:23

Modified 9 сентября, 20:15

Updated 9 сентября, 20:15

Нюша об измене: Интуиция не обманет, а ревность — ребячество

15 марта 2024, 17:23
По словам певицы Анны Шурочкиной (сценический псевдоним — Нюша), партнеры должны уметь выстроить диалог даже в такой непростой ситуации, как предательство. Об этом она заявила в связи с новостью об измене со стороны супруга Игоря Сивова.

Не дала волю эмоциям: Нюша решила не объявлять мужу бойкот

В ходе рабочего визита в российскую столицу Нюша столкнулась в интернете с публикацией о том, что ее муж посетил концерт Мэрайи Кэри в Дубае в компании неизвестной дамы. Певица сняла с пальца обручальное кольцо, но не прекратила общаться с супругом.

Зрелое решение: ревность только мешает решить проблему

На YouTube-шоу «Начало» певица отметила, что считает проявление ревности детской позицией, подчеркнув, что супругам следует выстраивать диалог даже в непростых ситуациях.

Нюша призналась, что ранее ревность становилась лишь причиной конфликтов в ее отношениях. Такое действие, как, например, проверка телефона партнера, является нарушением личных границ, и этого 33-летняя певица уже себе не позволяет, пишет muz-tv.ru.

Также Анна отметила, что интуитивно подозревала мужа в измене и что подобные мысли в 99% не возникают у людей на пустом месте.

Известно, что бракосочетание Нюши и Сивова состоялось в 2017 году. Пара воспитывает двоих детей — дочь Серафиму-Симбу и сына Саффрона.

#Знаменитости#Все материалы авторов#Звезды
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