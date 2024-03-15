Нюша об измене: Интуиция не обманет, а ревность — ребячество

По словам певицы Анны Шурочкиной (сценический псевдоним — Нюша), партнеры должны уметь выстроить диалог даже в такой непростой ситуации, как предательство. Об этом она заявила в связи с новостью об измене со стороны супруга Игоря Сивова.