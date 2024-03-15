Нюша об измене: Интуиция не обманет, а ревность — ребячество

Posted 15 марта, 17:23
Published 15 марта, 17:23
Modified 9 сентября, 20:15
Updated 9 сентября, 20:15
В ходе рабочего визита в российскую столицу Нюша столкнулась в интернете с публикацией о том, что ее муж посетил концерт Мэрайи Кэри в Дубае в компании неизвестной дамы. Певица сняла с пальца обручальное кольцо, но не прекратила общаться с супругом.
На YouTube-шоу «Начало» певица отметила, что считает проявление ревности детской позицией, подчеркнув, что супругам следует выстраивать диалог даже в непростых ситуациях.
Нюша призналась, что ранее ревность становилась лишь причиной конфликтов в ее отношениях. Такое действие, как, например, проверка телефона партнера, является нарушением личных границ, и этого 33-летняя певица уже себе не позволяет, пишет muz-tv.ru.
Также Анна отметила, что интуитивно подозревала мужа в измене и что подобные мысли в 99% не возникают у людей на пустом месте.
Известно, что бракосочетание Нюши и Сивова состоялось в 2017 году. Пара воспитывает двоих детей — дочь Серафиму-Симбу и сына Саффрона.
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