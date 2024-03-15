Невестка Наташи Королевой откровенно рассказала об оскорблениях певицы

В рамках своего общения со СМИ Наташа Королева уже отмечала, что не называет возлюбленную Архипа невесткой, так как официально пара еще не состоит в браке. При этом никакого негатива к Мелиссе она не испытывает, давая вхожей в семью девушке возможность реализоваться и проявить себя. Также артистка заверила, что не использует в обиходе такой термин, как «издевательство», по отношению к кому бы то ни было.