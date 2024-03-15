Невестка Наташи Королевой откровенно рассказала об оскорблениях певицы

Posted 15 марта, 15:17
Published 15 марта, 15:17
Modified 9 сентября, 20:14
Updated 9 сентября, 20:14
Как сообщает muz-tv.ru, фанаты давно предполагали, что певица недовольна выбором сына. Они ссылаются на то, что на дне рождения Архипа его мать, несмотря на присутствие невесты, практически назвала ее очередным любовным увлечением именинника. Также существует предположение, что Королева намеренно отправила отпрыска в Японию на стажировку, чтобы развести его с возлюбленной, которая надеется войти в звездную семью в качестве официальной жены Архипа.
Потенциальная невестка Королевой прокомментировала отношения, которые сложились у нее с матерью жениха, отметив, что никаким оскорблениям, как пишут в прессе, она не подвергалась. Девушка призывает недоброжелателей не распускать подобные сплетни.
В рамках своего общения со СМИ Наташа Королева уже отмечала, что не называет возлюбленную Архипа невесткой, так как официально пара еще не состоит в браке. При этом никакого негатива к Мелиссе она не испытывает, давая вхожей в семью девушке возможность реализоваться и проявить себя. Также артистка заверила, что не использует в обиходе такой термин, как «издевательство», по отношению к кому бы то ни было.
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