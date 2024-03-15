Можно ли избавиться от лишнего веса с помощью контроля уровня глюкозы в крови

Posted 15 марта, 19:25
Published 15 марта, 19:25
Modified 9 сентября, 20:15
Updated 9 сентября, 20:15
Как сообщает heilpraxisnet.de, в социальных сетях можно встретить все больше упоминаний о том, что отслеживание уровня глюкозы в крови якобы помогает справиться с усталостью, повысить сосредоточенность при выполнении работы, а также избавиться от лишних килограммов. В пресс-релизе, опубликованном Центром защиты прав потребителей (VerbraucherService Bayern im KDFB e.V) указаны некоторые негативные последствия такого мониторинга.
В первую очередь врачи не советуют людям ради похудения измерять уровень сахара в крови ежедневно, как показано диабетикам.
Стоит также помнить о том, что концентрация глюкозы в крови здорового человека может повышаться от употребления в пищу углеводов. После попадания в желудок углеводов организм вырабатывает инсулин, чтобы снизить уровень глюкозы в крови. Повышенное употребление таких продуктов, как белый хлеб и рис, может привести к зависимости от еды, которая помогает выработать энергию в организме. В длительной перспективе это чревато возникновением таких болезней, как ожирение, диабет или высокое кровяное давление.
В ответ на запрос о постоянном мониторинге уровня глюкозы от группы населения, не страдающей диабетом, но следящей за своим весом, в продаже начали появляться так называемые непрерывные мониторы глюкозы. Это компактные датчики, которые потребителям предлагается постоянно носить на верхней части руки. Приборы благодаря наличию металлической нити дают возможность измерить уровень глюкозы в тканях.
Маркетологи утверждают, что даже здоровые люди могут использовать данную систему измерения для борьбы с низким уровнем энергии, контролем за скачками настроения и самочувствия, ПМС, бессонницей, набором веса.
Однако ученые утверждают, что данный селф-трекинг не является настолько полезным для здоровых людей, как его пытаются разрекламировать, так как организм сам способен отслеживать изменения концентрации глюкозы в крови, а поджелудочная железа оперативно реагирует на серьезные скачки сахара.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14