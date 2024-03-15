Можно ли избавиться от лишнего веса с помощью контроля уровня глюкозы в крови

Стоит также помнить о том, что концентрация глюкозы в крови здорового человека может повышаться от употребления в пищу углеводов. После попадания в желудок углеводов организм вырабатывает инсулин, чтобы снизить уровень глюкозы в крови. Повышенное употребление таких продуктов, как белый хлеб и рис, может привести к зависимости от еды, которая помогает выработать энергию в организме. В длительной перспективе это чревато возникновением таких болезней, как ожирение, диабет или высокое кровяное давление.