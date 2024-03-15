Модная укладка сезона-2024: как сделать эффект мокрых волос

Чтобы создать эффект влажности, понадобится масло для волос. Его можно нанести на всю длину локонов или только на корни. Если масла под рукой нет, подойдет гель, но после высыхания он сделает волосы жесткими, хрустящими. При желании можно воспользоваться пастой, кремом или глиной для волос — эффект даст любое мощное стайлинговое средство. Понятно, что простой лак здесь не подойдет.