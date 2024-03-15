Модная укладка сезона-2024: как сделать эффект мокрых волос

Posted 15 марта, 13:29
Published 15 марта, 13:29
Modified 9 сентября, 19:22
Updated 9 сентября, 19:22
Чтобы создать эффект влажности, понадобится масло для волос. Его можно нанести на всю длину локонов или только на корни. Если масла под рукой нет, подойдет гель, но после высыхания он сделает волосы жесткими, хрустящими. При желании можно воспользоваться пастой, кремом или глиной для волос — эффект даст любое мощное стайлинговое средство. Понятно, что простой лак здесь не подойдет.
После того, как средство распределено по волосам, остается выбрать стиль укладки. Если хочется чего-то строгого и современного, можно заправить локоны за уши и пригладить пробор. Чтобы создать легкий пляжный эффект, достаточно пройтись по волосам крупным широким гребнем.
Явный плюс этой прически в ее универсальности. Она подойдет любой длине и густоте волос. Кроме того, она прекрасно смотрится с самыми разными стилевыми решениями в одежде. Это на личном примере доказывают селебрити, демонстрирующие трендовую укладку с самыми разными нарядами и в оригинальных вариантах исполнения.
Образ от Джоэль Флетчер: немного солевого спрея для волос плюс глянцевый воск — и перед нами то ли романтичная подружка серфера, то ли сказочная русалка, выбравшаяся на берег понежиться на солнышке.
Все очень просто: делаем мокрый эффект и зачесываем волосы назад. Даже на таких обладательницах коротких волос, как Кайя Гербер, укладка выглядит эффектной, освежая образ.
Где тренды, там и Кардашьян. Кортни выбрала сочетание модной стрижки прямой боб с эффектом влажных волос. Гладкие виски, объемная макушка — универсальный вариант и для вечернего выхода, и для кэжуал-лука.
Ди Петса пошла от обратного — гладкая макушка и объемные кудри. Получилось очень эффектно, еще один вариант богемной русалки готов!
Снова Кардашьян, но на этот раз Хлои. Как обладательница длинных волос она не могла не продемонстрировать свои кудри, добавив для блеска капельку крема. Получилось максимально небрежно, но в этом и есть секрет!
Короткие волосы, щедро сдобренные гелем и гладко зачесанные назад — этого достаточно, чтобы почувствовать себя Шэрон Стоун или Тейлор Лаше.
Дженнифер Лопес даже не собирается стареть и отставать от трендов. Звезда сменила длинные волосы на короткую стрижку боб, которую строго зачесывает на бок, придавая локонам «сырую» структурность. Выглядит супер!
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