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Posted 15 марта, 13:19

Published 15 марта, 13:19

Modified 9 сентября, 20:12

Updated 9 сентября, 20:12

Любые перемены во внешности изменяют настроение, а вместе с тем приносят в жизнь позитивные перемены

Как новая стрижка влияет на настроение, поведение и саму жизнь

15 марта 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney
Любые перемены во внешности изменяют настроение, а вместе с тем приносят в жизнь позитивные перемены
Новая стрижка — самый простой и действенный способ повысить настроение и изменить свою жизнь. Как смена прически влияет на наше настроение и эмоциональное состояние?

Почему новая стрижка может повысить настроение

Любые перемены во внешности изменяют настроение, а вместе с тем приносят в жизнь позитивные перемены. Это касается и новой стрижки. Многие люди делают новую стрижку после пережитых событий или окончания какого-либо значимого периода в жизни — например, завершения отношений или курса учебы, развода или смены работы.

Американские исследователи выяснили, что визит к парикмахеру положительно влияет на эмоциональное состояние человека:

  • во-первых, сделав новую прическу, человек чувствует себя свежим и обновленным, что помогает в целом повысить самооценку;
  • во-вторых, новый образ дает человеку ощущение нового начала и толчок для изменений в жизни;
  • в-третьих, посещение парикмахера — своеобразная терапия от одиночества: опытный мастер не только поможет изменить внешний вид, но и выслушает клиента.

Известно, что волосы имеют свойство накапливать в себе любую энергию — как позитивную, так и негативную. Делая новую стрижку, вы как бы «состригаете» плохую энергию и становитесь иным человеком — уверенным в себе и готовым на решительные перемены.

Исследователи выяснили, что визит к парикмахеру положительно влияет на эмоциональное состояние человекаИсследователи выяснили, что визит к парикмахеру положительно влияет на эмоциональное состояние человека
Исследователи выяснили, что визит к парикмахеру положительно влияет на эмоциональное состояние человека. Фото: Изображение Midjourney

Какие новые стрижки могут изменить жизнь

Только правильно подобранная прическа может положительно повлиять на ваше эмоциональное состояние и изменить жизнь к лучшему. Поэтому перед визитом к парикмахеру подумайте о том, какой бы вы хотели видеть себя, — уверенной и дерзкой, деловой и стильной, строгой дамой или «плохой девочкой».

Например, строгая укладка укажет на вашу дисциплинированность и деловую хватку и поможет сделать решительный шаг к переменам. Распущенные волосы, свободно развевающиеся на ветру, наполнят вас задором и положительными эмоциями, заставят забыть о негативе и проблемах. Креативные стрижки подчеркнут вашу индивидуальность и способность на смелые поступки.

Обязательно обсудите свои ожидания с парикмахером — опытный специалист непременно подскажет вам, как лучше изменить свой образ, учитывая особенности вашей внешности.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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