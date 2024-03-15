Как новая стрижка влияет на настроение, поведение и саму жизнь

Posted 15 марта, 13:19
Published 15 марта, 13:19
Modified 9 сентября, 20:12
Updated 9 сентября, 20:12
Любые перемены во внешности изменяют настроение, а вместе с тем приносят в жизнь позитивные перемены. Это касается и новой стрижки. Многие люди делают новую стрижку после пережитых событий или окончания какого-либо значимого периода в жизни — например, завершения отношений или курса учебы, развода или смены работы.
Американские исследователи выяснили, что визит к парикмахеру положительно влияет на эмоциональное состояние человека:
Известно, что волосы имеют свойство накапливать в себе любую энергию — как позитивную, так и негативную. Делая новую стрижку, вы как бы «состригаете» плохую энергию и становитесь иным человеком — уверенным в себе и готовым на решительные перемены.
Только правильно подобранная прическа может положительно повлиять на ваше эмоциональное состояние и изменить жизнь к лучшему. Поэтому перед визитом к парикмахеру подумайте о том, какой бы вы хотели видеть себя, — уверенной и дерзкой, деловой и стильной, строгой дамой или «плохой девочкой».
Например, строгая укладка укажет на вашу дисциплинированность и деловую хватку и поможет сделать решительный шаг к переменам. Распущенные волосы, свободно развевающиеся на ветру, наполнят вас задором и положительными эмоциями, заставят забыть о негативе и проблемах. Креативные стрижки подчеркнут вашу индивидуальность и способность на смелые поступки.
Обязательно обсудите свои ожидания с парикмахером — опытный специалист непременно подскажет вам, как лучше изменить свой образ, учитывая особенности вашей внешности.
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