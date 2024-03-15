Как новая стрижка влияет на настроение, поведение и саму жизнь

Только правильно подобранная прическа может положительно повлиять на ваше эмоциональное состояние и изменить жизнь к лучшему. Поэтому перед визитом к парикмахеру подумайте о том, какой бы вы хотели видеть себя, — уверенной и дерзкой, деловой и стильной, строгой дамой или «плохой девочкой».