Из чего делают лимонную кислоту и почему лимон имеет к ней лишь номинальное отношение

Что такое лимонная кислота Из чего производят лимонную кислоту Где применяют лимонную кислоту Польза и вред лимонной кислоты

Лимонная кислота — один из самых востребованных продуктов. Она активно используется при приготовлении блюд, а еще многие люди добавляют это вещество в чай или другие напитки. Но при этом мало кто знает, что лимонная кислота имеет к лимону самое минимальное отношение.