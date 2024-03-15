Из чего делают лимонную кислоту и почему лимон имеет к ней лишь номинальное отношение

Posted 15 марта, 07:31
Published 15 марта, 07:31
Modified 9 сентября, 20:10
Updated 9 сентября, 20:10
Из чего делают лимонную кислоту, вредна ли она для организма или, напротив, от нее есть польза — читайте в статье.
Лимонная кислота — это белый водорастворимый порошок, обладающий антиоксидантными, консервирующими и очищающими свойствами. Лимонная кислота содержится во многих овощах и фруктах, причем больше всего ее именно в лимоне. Впервые это вещество получил из сока лимонов фармацевт из Швеции Карл Шееле в конце XVIII века.
Несмотря на «говорящее» название, лимонную кислоту сегодня производят вовсе не из лимонов, а из грибковой плесени и кукурузного, тростникового или свекольного сахара путем биосинтеза. При этом 96% лимонной кислоты поступает на мировой рынок из Китая. В настоящее время Россия импортирует этот продукт, однако в скором времени планирует открыть собственное производство.
Лимонная кислота широко применяется в пищевой промышленности в качестве регулятора кислотности и консерванта. Кроме того, это вещество входит в состав многих косметических средств, так как обладает свойством отбеливать и подтягивать кожу. Используется лимонная кислота также в медицинской, металлургической и других отраслях.
Лимонная кислота играет важную роль в жизненно важных процессах, так как она участвует в энергетическом обмене, повышает иммунитет, замедляет образование камней в почках и предотвращает защелачивание организма. Однако злоупотребление этим веществом может привести к повреждению эмали зубов и слизистой желудка.
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