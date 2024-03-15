Гузеева на связи: артистка сломала ногу и улетела в Израиль

Телеведущая призналась, что посещение храма Гроба Господня в преддверии Великого поста и пасхальных празднеств было ее мечтой, которая, несмотря ни на что, сбылась. По словам Гузеевой, она намерена провести в Израиле несколько дней и сейчас совершает прогулку по набережной в инвалидной коляске. Артистка завершила свою трансляцию обращением к аудитории, посоветовав всем беречь руки и ноги, пишет news.rambler.ru.