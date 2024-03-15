newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 марта, 17:18

Published 15 марта, 17:18

Modified 9 сентября, 20:15

Updated 9 сентября, 20:15

Гузеева на связи: артистка сломала ногу и улетела в Израиль

15 марта 2024, 17:18
Прибыв в Израиль, ведущая телешоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева в инвалидной коляске обратилась к поклонникам на своей странице в соцсети.

Где она умудрилась: почему Гузеева путешествует в гипсе

Артистка рассказала, что решила воспользоваться инвалидной коляской по причине полученного перелома. Она сообщила подписчикам, что сломала ногу в России, но не стала отменять запланированный рейс в Израиль.

В погоне за мечтой: артистка не позволила обстоятельствам разрушить ее планы

Телеведущая призналась, что посещение храма Гроба Господня в преддверии Великого поста и пасхальных празднеств было ее мечтой, которая, несмотря ни на что, сбылась. По словам Гузеевой, она намерена провести в Израиле несколько дней и сейчас совершает прогулку по набережной в инвалидной коляске. Артистка завершила свою трансляцию обращением к аудитории, посоветовав всем беречь руки и ноги, пишет news.rambler.ru.

#Здоровье#Знаменитости#Все материалы авторов#Звезды
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика