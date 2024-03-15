Гузеева на связи: артистка сломала ногу и улетела в Израиль

Posted 15 марта, 17:18
Published 15 марта, 17:18
Modified 9 сентября, 20:15
Updated 9 сентября, 20:15
Артистка рассказала, что решила воспользоваться инвалидной коляской по причине полученного перелома. Она сообщила подписчикам, что сломала ногу в России, но не стала отменять запланированный рейс в Израиль.
Телеведущая призналась, что посещение храма Гроба Господня в преддверии Великого поста и пасхальных празднеств было ее мечтой, которая, несмотря ни на что, сбылась. По словам Гузеевой, она намерена провести в Израиле несколько дней и сейчас совершает прогулку по набережной в инвалидной коляске. Артистка завершила свою трансляцию обращением к аудитории, посоветовав всем беречь руки и ноги, пишет news.rambler.ru.
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