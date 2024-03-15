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Posted 15 марта, 04:11

Published 15 марта, 04:11

Modified 9 сентября, 20:09

Updated 9 сентября, 20:09

Донателла Версаче заявила, что ей надоел мужской стиль «Химбо»

15 марта 2024, 04:11
Глава модного дома Versace Донателла Версаче, представляя коллекцию осень/зима 2024, призналась в интервью, что до сих пор волнуется перед показом. Также она заявила, что устала от стиля «Химбо». Что это и почему не вдохновляет легендарную Версаче? Объясним в сегодняшнем материале.

Кто такой мужчина-химбо

Сленговые термины «химбо» и «бимбо» давно известны на Западе, но у нас особой популярности не обрели. Их значение просто: «бимбо» — легкомысленная миловидная девушка, стереотипная блондинка а-ля Пэрис Хилтон, Бритни Спирс или Линдси Лохан. Сейчас это словечко активно форсится в «ТикТоке», где люди высмеивают недалеких красоток. Впрочем, часто девушка-бимбо — это всего лишь образ, навеянный наигранной наивностью Мэрилин Монро.

Мужской вариант такого образа называют «химбо». Это персонаж в стиле Ченнинга Татума или Криса Хемсворта — добродушный симпатичный мужчина, не блещущий интеллектом, но комфортный в общении. Они одеваются ярко и часто используют для образов «женские» нежные цвета или веселый принт.

Что думает о химбо Донателла Версаче

Донателла Версаче считает, что мужчина должен быть опекающим, защищающим, человеком, на которого можно положиться.

«Сегодня нам нужно много мужества, чтобы идти вперед», — эти слова Версаче стали девизом коллекции. Представленные вещи вдохновлены Принсом, хорошим другом Донателлы. «Когда я думаю о новом мужчине, я думаю о Принсе», — признается Версаче.

Сдержанные благородные цвета коллекции соседствуют со свойственным Versace дорогим гламуром: обилием дорогих пуговиц, страз и кристаллов.

Этот блеск не имеет ничего общего с простоватой вычурностью химбо. Наследница модного дома Джанни Версаче полагает, что современный мужчина должен любить настоящее качество и быть готовым за него платить. Версаче гордится тем, что в своей коллекции вернула мужчинам сочетание силы с утонченной интеллектуальной эстетикой, отказавшись от дешевой броскости. Апогей коллекции — сдержанные по цвету и крою блейзеры на яркой блестящей подкладке. По задумке Донателлы, они символизируют внешнюю скромность и замкнутость, за которой скрывается яркая личность уверенного в себе мужчины.

#Общество#Знаменитости#Мода#Все материалы авторов#Одежда
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