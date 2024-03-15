Донателла Версаче заявила, что ей надоел мужской стиль «Химбо»

Posted 15 марта, 04:11
Published 15 марта, 04:11
Modified 9 сентября, 20:09
Updated 9 сентября, 20:09
Сленговые термины «химбо» и «бимбо» давно известны на Западе, но у нас особой популярности не обрели. Их значение просто: «бимбо» — легкомысленная миловидная девушка, стереотипная блондинка а-ля Пэрис Хилтон, Бритни Спирс или Линдси Лохан. Сейчас это словечко активно форсится в «ТикТоке», где люди высмеивают недалеких красоток. Впрочем, часто девушка-бимбо — это всего лишь образ, навеянный наигранной наивностью Мэрилин Монро.
Мужской вариант такого образа называют «химбо». Это персонаж в стиле Ченнинга Татума или Криса Хемсворта — добродушный симпатичный мужчина, не блещущий интеллектом, но комфортный в общении. Они одеваются ярко и часто используют для образов «женские» нежные цвета или веселый принт.
Донателла Версаче считает, что мужчина должен быть опекающим, защищающим, человеком, на которого можно положиться.
«Сегодня нам нужно много мужества, чтобы идти вперед», — эти слова Версаче стали девизом коллекции. Представленные вещи вдохновлены Принсом, хорошим другом Донателлы. «Когда я думаю о новом мужчине, я думаю о Принсе», — признается Версаче.
Сдержанные благородные цвета коллекции соседствуют со свойственным Versace дорогим гламуром: обилием дорогих пуговиц, страз и кристаллов.
Этот блеск не имеет ничего общего с простоватой вычурностью химбо. Наследница модного дома Джанни Версаче полагает, что современный мужчина должен любить настоящее качество и быть готовым за него платить. Версаче гордится тем, что в своей коллекции вернула мужчинам сочетание силы с утонченной интеллектуальной эстетикой, отказавшись от дешевой броскости. Апогей коллекции — сдержанные по цвету и крою блейзеры на яркой блестящей подкладке. По задумке Донателлы, они символизируют внешнюю скромность и замкнутость, за которой скрывается яркая личность уверенного в себе мужчины.
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