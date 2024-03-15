Донателла Версаче заявила, что ей надоел мужской стиль «Химбо»

Этот блеск не имеет ничего общего с простоватой вычурностью химбо. Наследница модного дома Джанни Версаче полагает, что современный мужчина должен любить настоящее качество и быть готовым за него платить. Версаче гордится тем, что в своей коллекции вернула мужчинам сочетание силы с утонченной интеллектуальной эстетикой, отказавшись от дешевой броскости. Апогей коллекции — сдержанные по цвету и крою блейзеры на яркой блестящей подкладке. По задумке Донателлы, они символизируют внешнюю скромность и замкнутость, за которой скрывается яркая личность уверенного в себе мужчины.