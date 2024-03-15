5 стран с самым вкусным пивом

Posted 15 марта, 06:12
Published 15 марта, 06:12
Modified 9 сентября, 20:10
Updated 9 сентября, 20:10
В зависимости от сезона пиво может быть более или менее крепким, насыщенным и пряным. Например, летние сорта — легкие, содержат меньший процент алкоголя, нежели осенние и зимние. Кстати, в зимние сорта пива нередко добавляют различные специи, ассоциирующиеся у многих людей с теплом и уютными посиделками у камина.
Представляем вашему вниманию пять стран, в которых варят самое вкусное пиво, по мнению ценителей этого пенного напитка.
Немецкое пиво по праву считается одним из самых вкусных в мире. В этой стране пиво делают уже много веков, а пшеничное пенное местного производства ежегодно занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах. Также любители попить пивка каждую осень едут сюда, чтобы принять участие в традиционном пивном фестивале Oktoberfest.
Чешское пиво также пользуется популярностью у любителей этого напитка. Пивные традиции здесь были заложены еще кельтами, а первая пивоварня появилась в Брно в XII веке. В наши дни профессия пивовара в Чехии не менее почетна и востребована, чем на заре «пивной цивилизации», а пиво здесь по-прежнему очень вкусное.
В бывшей Голландии, а ныне — Нидерландах, с XIV века работает пивоваренный завод Brand Bierbrouwerij, который выпускал настолько вкусное пиво, что с 1971 года стал официальным поставщиком Королевского двора Нидерландов. Позднее предприятие приобрел концерн Heineken.
В Бельгии пиво начали варить в Средние века, и развитие пивного производства вызвано было не роскошью, а необходимостью. Дело в том, что употреблять обычную воду в то время было опасно для здоровья, а пиво прекрасно подходило для запивания пищи. Сегодня особенно вкусными считаются белое пшеничное пиво бланш, кислое пшеничное пиво ламбик и вишневый крик.
Пивоварение в Англии зародилось много столетий назад, а в Средние века начался его расцвет. В 1342 году была основана Лондонская гильдия пивоваров, а в XVIII–XIX вв. появились такие всемирно известные пивоварни, как Truman, Thrale и Whitbread, а в настоящее время здесь работает множество крупных и мелких пивных производств, выпускающих вкусное пиво, которое так ценится любителями этого напитка.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14