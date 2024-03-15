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Posted 15 марта, 06:12

Published 15 марта, 06:12

Modified 9 сентября, 20:10

Updated 9 сентября, 20:10

Пять стран с самым вкусным пивом

5 стран с самым вкусным пивом

15 марта 2024, 06:12
Фото: 1MI
Пять стран с самым вкусным пивом
Пиво — один из старейших и вкусных алкогольных напитков в мире. Сегодня существует множество сортов и марок пива. По оценкам экспертов, мировой пивной рынок в 2022 году оценивался в 660 млрд долларов, и в ближайшие пять лет эта цифра, согласно прогнозам, увеличится еще на 1,9%.

В зависимости от сезона пиво может быть более или менее крепким, насыщенным и пряным. Например, летние сорта — легкие, содержат меньший процент алкоголя, нежели осенние и зимние. Кстати, в зимние сорта пива нередко добавляют различные специи, ассоциирующиеся у многих людей с теплом и уютными посиделками у камина.

Представляем вашему вниманию пять стран, в которых варят самое вкусное пиво, по мнению ценителей этого пенного напитка.

Германия

Немецкое пиво по праву считается одним из самых вкусных в мире. В этой стране пиво делают уже много веков, а пшеничное пенное местного производства ежегодно занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах. Также любители попить пивка каждую осень едут сюда, чтобы принять участие в традиционном пивном фестивале Oktoberfest.

Чехия

Чешское пиво также пользуется популярностью у любителей этого напитка. Пивные традиции здесь были заложены еще кельтами, а первая пивоварня появилась в Брно в XII веке. В наши дни профессия пивовара в Чехии не менее почетна и востребована, чем на заре «пивной цивилизации», а пиво здесь по-прежнему очень вкусное.

Нидерланды

В бывшей Голландии, а ныне — Нидерландах, с XIV века работает пивоваренный завод Brand Bierbrouwerij, который выпускал настолько вкусное пиво, что с 1971 года стал официальным поставщиком Королевского двора Нидерландов. Позднее предприятие приобрел концерн Heineken.

Бельгия

В Бельгии пиво начали варить в Средние века, и развитие пивного производства вызвано было не роскошью, а необходимостью. Дело в том, что употреблять обычную воду в то время было опасно для здоровья, а пиво прекрасно подходило для запивания пищи. Сегодня особенно вкусными считаются белое пшеничное пиво бланш, кислое пшеничное пиво ламбик и вишневый крик.

Англия

Пивоварение в Англии зародилось много столетий назад, а в Средние века начался его расцвет. В 1342 году была основана Лондонская гильдия пивоваров, а в XVIII–XIX вв. появились такие всемирно известные пивоварни, как Truman, Thrale и Whitbread, а в настоящее время здесь работает множество крупных и мелких пивных производств, выпускающих вкусное пиво, которое так ценится любителями этого напитка.

#Еда#Продукты питания#Алкоголь#Все материалы авторов
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