5 стран с самым вкусным пивом

Пивоварение в Англии зародилось много столетий назад, а в Средние века начался его расцвет. В 1342 году была основана Лондонская гильдия пивоваров, а в XVIII–XIX вв. появились такие всемирно известные пивоварни, как Truman, Thrale и Whitbread, а в настоящее время здесь работает множество крупных и мелких пивных производств, выпускающих вкусное пиво, которое так ценится любителями этого напитка.