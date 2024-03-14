В отпуск с питомцем: как правильно перевозить собаку или кошку в самолете?

Posted 14 марта, 06:00
Published 14 марта, 06:00
Modified 9 сентября, 20:05
Updated 9 сентября, 20:05
Но для этого владельцам нужно строго соблюсти все правила перевозчиков. Какие — читайте в нашей статье.
Прежде всего нужно определиться с авиакомпанией, услугами которой вы собираетесь воспользоваться. Затем позвонить в кол-центр перевозчика, чтобы узнать, осуществляются ли они перевозку животных в самолетах и на каких условиях. В случае положительного ответа можно бронировать билет. Собаку или кошку маленьких размеров разрешают провозить в салоне, крупногабаритные животные летят в багажном отсеке.
И в том, и в другом случае с владельца возьмут дополнительную плату, а также выставят ряд требований. Так, для провоза в багажном отсеке пассажир должен обязательно предоставить контейнер или клетку для перевозки. Для перевозки в салоне потребуется переноска.
У путешествующих питомцев должен быть ветеринарный паспорт, а также документы, подтверждающие сделанные прививки (в том числе от бешенства), а также обработку от глистов.
На самом деле нет единых четких ограничений по весу и размерам питомца, у всех авиакомпаний они разные. К примеру, у «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» в салон самолета допускаются кошки и собаки до 8 кг, компания S7 установила в данном случае ограничение в 10 кг. Стоит помнить, что на контроле питомца поставят на весы и в случае перевеса не пустят на борт, поэтому занижать вес лохматого пассажира сотрудники авиакомпаний не советуют. Также у перевозчиков разная норма по количеству перевозимых собак и кошек в салоне: у одних всего два места, у других — десять.
Перевозчики несут ответственность за собак и кошек, которые едут в отделении для багажа. При перелете отсек отапливается и проветривается, чтобы животным было комфортно.
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