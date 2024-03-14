В отпуск с питомцем: как правильно перевозить собаку или кошку в самолете?

На самом деле нет единых четких ограничений по весу и размерам питомца, у всех авиакомпаний они разные. К примеру, у «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» в салон самолета допускаются кошки и собаки до 8 кг, компания S7 установила в данном случае ограничение в 10 кг. Стоит помнить, что на контроле питомца поставят на весы и в случае перевеса не пустят на борт, поэтому занижать вес лохматого пассажира сотрудники авиакомпаний не советуют. Также у перевозчиков разная норма по количеству перевозимых собак и кошек в салоне: у одних всего два места, у других — десять.