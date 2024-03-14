Полезные свойства кизила, что из него приготовить и кому он может быть противопоказан

Posted 14 марта, 03:00
Published 14 марта, 03:00
Modified 9 сентября, 20:05
Updated 9 сентября, 20:05
Какие они, кому их можно есть и кому нельзя, а также что из них можно приготовить, вы узнаете из этой статьи.
Ягоды кизила имеют продолговатую форму и насыщенный красный цвет. У них сочная мякоть и одна крупная косточка, а вкус, в зависимости от сорта, терпкий и кислый, иногда — кисловато-сладкий. В России кизил растет в Средней Азии и Крыму.
Кизил является богатейшим источником витамина С и полифенолов. Экстракт плодов этого растения обладает противоопухолевыми и противовоспалительными свойствами, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Кроме того, регулярное употребление кизила способствует укреплению организма и положительно действует на печень.
Мякоть плодов кизила используется в приготовлении различных блюд, десертов и напитков. Из косточек готовят суррогатный кофе, а из листьев — отвар, который пьют вместо чая. Ниже вы найдете рецепты пяти не очень известных, но от этого не менее вкусных и полезных блюд, которые можно приготовить из кизила
Для приготовления кизилового соуса нужно взять килограмм зрелого кизила, 2-3 зубчика чеснока, по 1 чайной ложке семян кинзы и хмели-сунели, стручкового перца, зелени и соли — по вкусу, а также три четверти стакана воды.
Мякоть кизила перетереть до кашицеобразного состояния, чеснок, перец, зелень и семена измельчить. Все ингредиенты тщательно перемещать, и соус готов к употреблению.
На килограмм куриного мяса потребуется один стакан плодов кизила, полстакана изюма, 75 г топленого масла, 2 чайные ложки сахара, 3 столовые ложки петрушки и одна столовая ложка укропа, четверть чайной ложки черного молотого перца, одна столовая ложка муки и полстакана бульона.
Курицу следует отварить, а все остальные компоненты измельчить и приготовить из них подливку. Вареное мясо залить получившейся смесью и потушить 5-7 минут на медленном огне.
На одну литровую банку плодов кизила нужно приготовить маринад. Для этого потребуется полтора стакана воды, 100 г сахара, по 5 штук гвоздики и душистого перца-горошка, 2 столовые ложки уксуса.
Довести до кипения уксус, добавить в него остальные ингредиенты. Готовым маринадом залить кизил, простерилизовать все вместе в течение 20 минут, после чего банку герметично закрыть или закатать.
Для приготовления кизилового джема следует взять один килограмм плодов и полтора-два килограмма сахара — из этого количества получится три пол-литровые банки готового продукта. Кизил предварительно следует хорошенько промыть и оставить при комнатной температуре на пару дней, чтобы он стал мягче. Затем из него нужно будет вытащить косточки, а мякоть измельчить в блендере.
Получившуюся массу нужно смешать с сахаром, оставив по одной ложке песка на каждую банку, чтобы засыпать сверху. Джем перемешать и разложить в предварительно простерилизованные емкости и засыпать сахаром. Готовый продукт необходимо хранить в холодильнике.
Для теста потребуется взять два яйца, три стакана муки, 180 г сливочного масла, 200 г сахара и половину чайной ложки разрыхлителя. Яйца и масло следует предварительно согреть до комнатной температуры, затем смешать их вместе, добавить сахар, муку и разрыхлитель. Готовое тесто нужно разделить на две половину и поместить на полчаса в холодильник.
Пока тесто охлаждается, можно приготовить начинку. Для нее понадобятся 150 г кизила, три яблока, а также по 2 столовые ложки сахара и крахмала. Кизил освободить от косточек, яблоки почистить и порезать, затем смешать с плодами и добавить остальные компоненты. Одну половину теста распределить по форме для запекания, сверху равномерно выложить начинку. Вторую половину теста натереть на крупной терке и густо посыпать сверху.
Пирог нужно выпекать в заранее разогретой духовке при 180 градусах в течение 35 — 45 минут.
Кизил может выступать аллергеном, поэтому его не рекомендуется давать детям в возрасте до трех лет. Кроме того, плоды кизила не стоит употреблять людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также при повышенном артериальном давлении и сильной возбудимости.
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