Полезные свойства кизила, что из него приготовить и кому он может быть противопоказан

Мякоть плодов кизила используется в приготовлении различных блюд, десертов и напитков. Из косточек готовят суррогатный кофе, а из листьев — отвар, который пьют вместо чая. Ниже вы найдете рецепты пяти не очень известных, но от этого не менее вкусных и полезных блюд, которые можно приготовить из кизила