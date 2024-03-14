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Posted 14 марта, 08:42

Published 14 марта, 08:42

Modified 9 сентября, 20:07

Updated 9 сентября, 20:07

Ученым удалось с научной точки зрения объяснить, почему у одних людей волосы вьются, а у других — нет

Почему у некоторых людей с рождения вьются волосы: выяснили ученые

14 марта 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney
Ученым удалось с научной точки зрения объяснить, почему у одних людей волосы вьются, а у других — нет
Вьются волосы у многих людей, а некоторым приходится прибегать к различным средствам и способам, чтобы добиться желаемых завитков. Почему одни люди рождаются с прямыми волосами, а у других они вьются? Оказывается, на этот вопрос удалось дать ответ ученым.

Загадка вьющихся волос

Ученым удалось с научной точки зрения объяснить, почему у одних людей волосы вьются, а у других — нет. Как выяснилось, за структуру локонов отвечает определенный ген, более того, у обладателей кудрей в организме зафиксированы особые белки, а именно их строение. Специалисты отмечают, что специфические варианты строения таких белков определяют, будут у человека виться волосы или нет. А за структуру белков отвечают именно гены.

Как известно, волосы у человека на голове растут в особом «мешке». В нем есть капилляры, и они подводятся напрямую к волосяной луковице. И именно в этом «мешке» и происходит такой процесс, как деление клеток.

Ученые предполагают, что от того, как относительно друг друга расположены клетки, полученные в процессе деления, зависит, будут виться волосы или нет. Так, при равномерном расположении клеток волосы с высокой долей вероятности будут прямыми. А вот если деление клеток происходит неравномерно, в разном количестве и с определенных, но неодинаковых сторон, то волосы будут виться.

Волосы могут перестать виться под влиянием гормональной перестройкиВолосы могут перестать виться под влиянием гормональной перестройки
Волосы могут перестать виться под влиянием гормональной перестройки. Фото: Изображение Midjourney

Могут ли волосы перестать виться

Структура волос действительно может измениться, но исключительно в детстве, в том числе под влиянием гормональной перестройки. Во взрослом возрасте вероятность того, что волосы перестанут виться, не так велика. Гормоны влияют на блеск волос, их плотность, а также на интенсивность роста. Если человек питается скудно, то его волосы могут стать пушистыми и тонкими, однако, скорее всего, виться они все равно не будут.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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