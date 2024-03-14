Pew Research Center: Вдали от гаджетов подростки чувствуют себя счастливее

Исследователи пришли к выводу, что подростки и их родители проводят перед экранами гаджетов слишком много времени. Скорее всего, в ближайшей перспективе эта тенденция сохранится. Однако важным является тот факт, что дети осознают пользу от использования электроники и связанные с этим эмоции.