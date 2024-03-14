Pew Research Center: Вдали от гаджетов подростки чувствуют себя счастливее

Posted 14 марта, 11:14
Published 14 марта, 11:14
Modified 9 сентября, 20:08
Updated 9 сентября, 20:08
Согласно опросу, 74% подростков при отключении гаджетов испытывают счастье, 72% — спокойствие и умиротворение. Стоит отметить, что многие респонденты приравнивают отсутствие телефона к негативным эмоциям. Так, у 44% опрошенных это вызывает тревогу, у 40% — нервные расстройства, а у 39% — чувство одиночества.
В то же время 38% детей считают, что злоупотребляют гаджетами. 64% утверждают, что проводят в социальных сетях приемлемое количество времени, а 39% опрошенных целенаправленно ограничивают использование соцсетей. 36% подростков признались, что сократили время использования телефона.
70% участников опроса считают, что смартфоны скорее полезны для детей их возраста, а 30% придерживаются противоположной точки зрения.
Как отмечают исследователи, для большинства участников опроса смартфоны являются средством, облегчающим занятия хобби (69%), творчеством (65%) и учебной деятельностью (45%). Чуть меньше половины подростков считают, что смартфоны помогают дружескому общению.
В опросе принимали участие и родители подростков. Причем почти половина из взрослых респондентов признались, что проводят за телефоном слишком много времени (47%), и только 5% — слишком мало. Остальные 45% полагают, что тратят на гаджеты ровно столько времени, сколько необходимо.
В то же время 46% подростков отмечают, что их родители иногда отвлекаются на телефон во время общения. При этом 8% признались, что такое происходит очень часто.
По мнению 76% родителей, крайне важно контролировать количество проводимого ребенком времени у экрана.
Исследователи пришли к выводу, что подростки и их родители проводят перед экранами гаджетов слишком много времени. Скорее всего, в ближайшей перспективе эта тенденция сохранится. Однако важным является тот факт, что дети осознают пользу от использования электроники и связанные с этим эмоции.
Для грамотного использования гаджетов ученые рекомендуют развивать у подрастающего поколения цифровую грамотность. Например, блокировать нежелательный контент, самостоятельно устанавливать ограничение на использование устройств, быть осторожными с установкой и использованием приложений. Некоторые из этих стратегий по управлению экранным временем будет полезно внедрить и родителям, подытожили авторы исследования.
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