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Posted 14 марта, 11:14

Published 14 марта, 11:14

Modified 9 сентября, 20:08

Updated 9 сентября, 20:08

Какие эмоции испытывают подростки без телефонов

Pew Research Center: Вдали от гаджетов подростки чувствуют себя счастливее

14 марта 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney
Какие эмоции испытывают подростки без телефонов
Ученые исследовательского центра Pew Research Center провели опрос, посвященный влиянию телефонов и других гаджетов на настроение подростков. Результаты показали, что около 75% опрошенных чувствуют счастье и спокойствие, когда находятся вдали от экранов.

Какие эмоции испытывают подростки без телефонов

Согласно опросу, 74% подростков при отключении гаджетов испытывают счастье, 72% — спокойствие и умиротворение. Стоит отметить, что многие респонденты приравнивают отсутствие телефона к негативным эмоциям. Так, у 44% опрошенных это вызывает тревогу, у 40% — нервные расстройства, а у 39% — чувство одиночества.

В то же время 38% детей считают, что злоупотребляют гаджетами. 64% утверждают, что проводят в социальных сетях приемлемое количество времени, а 39% опрошенных целенаправленно ограничивают использование соцсетей. 36% подростков признались, что сократили время использования телефона.

70% участников опроса считают, что смартфоны скорее полезны для детей их возраста, а 30% придерживаются противоположной точки зрения.

Как отмечают исследователи, для большинства участников опроса смартфоны являются средством, облегчающим занятия хобби (69%), творчеством (65%) и учебной деятельностью (45%). Чуть меньше половины подростков считают, что смартфоны помогают дружескому общению.

В опросе принимали участие и родители подростковВ опросе принимали участие и родители подростков
В опросе принимали участие и родители подростков. Фото: Изображение Midjourney

Результаты опроса родителей

В опросе принимали участие и родители подростков. Причем почти половина из взрослых респондентов признались, что проводят за телефоном слишком много времени (47%), и только 5% — слишком мало. Остальные 45% полагают, что тратят на гаджеты ровно столько времени, сколько необходимо.

В то же время 46% подростков отмечают, что их родители иногда отвлекаются на телефон во время общения. При этом 8% признались, что такое происходит очень часто.

По мнению 76% родителей, крайне важно контролировать количество проводимого ребенком времени у экрана.

Подростки и их родители проводят перед экранами гаджетов слишком много времениПодростки и их родители проводят перед экранами гаджетов слишком много времени
Подростки и их родители проводят перед экранами гаджетов слишком много времени. Фото: Изображение Midjourney

Общие выводы

Исследователи пришли к выводу, что подростки и их родители проводят перед экранами гаджетов слишком много времени. Скорее всего, в ближайшей перспективе эта тенденция сохранится. Однако важным является тот факт, что дети осознают пользу от использования электроники и связанные с этим эмоции.

Для грамотного использования гаджетов ученые рекомендуют развивать у подрастающего поколения цифровую грамотность. Например, блокировать нежелательный контент, самостоятельно устанавливать ограничение на использование устройств, быть осторожными с установкой и использованием приложений. Некоторые из этих стратегий по управлению экранным временем будет полезно внедрить и родителям, подытожили авторы исследования.

#Общество#Телефон#Все материалы авторов#Психология
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