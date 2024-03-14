Отдых весной 2024 года в России: куда лучше поехать и что посмотреть

Posted 14 марта, 08:37
Published 14 марта, 08:37
Modified 9 сентября, 19:49
Updated 9 сентября, 19:49
Весна — самое время подлечиться и набраться сил после зимы. Выберите для отдыха в марте Пятигорск — целебная минеральная вода, невероятные пейзажи, цветущие горы и возможность окунуться в незабываемую атмосферу советских санаториев.
Накануне пасхальных торжеств можно отправиться в поездку по Золотому кольцу России — совместить отдых с паломничеством к святым местам. На этом маршруте обязательно остановитесь во Владимире и посетите церковь Покрова на Нерли. Весеннее половодье, живописные луга и будто бы парящая над ними церковь подарят невероятные эмоции.
В апреле в самом западном городе России устанавливается вполне приятная погода. Поэтому можно планировать отдых с длительными экскурсиями к подвижным дюнам и Танцующему лесу, посетить могилу Иммануила Канта и органный концерт в Кафедральном соборе.
В конце последнего месяца весны в Санкт-Петербурге начинается сезон белых ночей. В это время здесь нет толп туристов, поэтому отдых будет не только насыщенным, но и комфортным. Перечислять все достопримечательности Северной столицы нет смысла — каждый турист найдет для себя что-то интересное. Весной стоит отправиться на экскурсию к Ладожскому озеру — в это время оно уже очищается ото льда, а вокруг открываются живописные виды.
На майские праздники стоит поехать на отдых в город-герой Волгоград. Величественные памятники героям ВОВ помогут по-настоящему ощутить атмосферу праздника Победы.
Весной в Ялте нет изнуряющей жары и особого наплыва туристов. Самые смелые в мае могут уже окунуться в Черном море, но лучше спланировать отдых, отправившись на экскурсии к цветущему Ай-Петри и в Никитский ботанический сад, к утопающему в зелени Воронцовскому и Ливадийскому дворцу, отведать вина в Массандре.
В Сочи весной очень живописно. Выберите для отдыха в мае городскую набережную, парк «Южные культуры», Сочинский дендрарий. Детям понравится знаменитый Сочи Парк, Скайпарк, многочисленные аквапарки и зоопарки.
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