Отдых весной 2024 года в России: куда лучше поехать и что посмотреть

В конце последнего месяца весны в Санкт-Петербурге начинается сезон белых ночей. В это время здесь нет толп туристов, поэтому отдых будет не только насыщенным, но и комфортным. Перечислять все достопримечательности Северной столицы нет смысла — каждый турист найдет для себя что-то интересное. Весной стоит отправиться на экскурсию к Ладожскому озеру — в это время оно уже очищается ото льда, а вокруг открываются живописные виды.