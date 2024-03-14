Обзор лучших районов Дубая для отдыха

Posted 14 марта, 10:16
Published 14 марта, 10:16
Modified 9 сентября, 20:07
Updated 9 сентября, 20:07
Оба района находятся на западе Дубая. Для туристов они достаточно комфортны, поскольку передвигаться по их территории можно пешком — площадь относительно небольшая.
Формально в состав Джумейра Бич Резиденс входит местный пляж, а также здания, расположенные вдоль берега, в том числе и сама набережная. Дубай Марина — это то, что идет дальше береговой линии. Территориально к району относятся легендарные дубайские небоскребы и местный канал. Эти районы считаются наиболее европеизированными, к примеру в них нет серьезных ограничений и в том, что касается одежды женщины и ее внешнего вида на пляже.
Это один из самых новых районов Дубая, который уже успели облюбовать для отдыха туристы. Во многом его популярность обуславливается месторасположением — Аль-Барша находится в непосредственной близости от Дубай Марина, достопримечательностей Даунтаун Дубай.
В этом районе Дубая не так много развлечений, в том числе кафе, баров и ресторанов. Однако именно здесь находится знаменитый на весь мир молл, который считается вторым по величине. В молле есть парки развлечений, множество магазинов, кинотеатр и даже свой горнолыжный комплекс.
Самый известный район Дубая, который туристы любят за обилие небоскребов, магазинов, ночных клубов, ресторанов. Многие иностранцы утверждают, что это лучший в Дубае район для отдыха. Здесь находится знаменитый «Дубай Молл», известный на весь мир небоскреб «Бурдж Халифа» с панорамной смотровой площадкой. В пешей доступности от Даунтаун Дубай расположен и Старый город, привлекающий туристов.
Стоит отметить, что Даунтаун Дубай имеет славу и самого дорогого района в Дубае, в том числе и для отдыха. Однако на его территории регулярно появляются новые отели, в которых предлагается и демократичное размещение.
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