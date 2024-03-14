Обзор лучших районов Дубая для отдыха

Формально в состав Джумейра Бич Резиденс входит местный пляж, а также здания, расположенные вдоль берега, в том числе и сама набережная. Дубай Марина — это то, что идет дальше береговой линии. Территориально к району относятся легендарные дубайские небоскребы и местный канал. Эти районы считаются наиболее европеизированными, к примеру в них нет серьезных ограничений и в том, что касается одежды женщины и ее внешнего вида на пляже.