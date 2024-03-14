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Posted 14 марта, 10:16

Published 14 марта, 10:16

Modified 9 сентября, 20:07

Updated 9 сентября, 20:07

Обзор лучших районов Дубая для отдыха

14 марта 2024, 10:16
Дубай и отдых — для многих людей это синонимы. Однако необходимо понимать, что в Дубае есть несколько районов, при этом для отдыха подходят далеко не все. Рассказываем о районах Дубая, которые считаются лучшими для отдыха.

Дубай Марина и Джумейра Бич Резиденс

Оба района находятся на западе Дубая. Для туристов они достаточно комфортны, поскольку передвигаться по их территории можно пешком — площадь относительно небольшая.

Формально в состав Джумейра Бич Резиденс входит местный пляж, а также здания, расположенные вдоль берега, в том числе и сама набережная. Дубай Марина — это то, что идет дальше береговой линии. Территориально к району относятся легендарные дубайские небоскребы и местный канал. Эти районы считаются наиболее европеизированными, к примеру в них нет серьезных ограничений и в том, что касается одежды женщины и ее внешнего вида на пляже.

Аль-Барша

Это один из самых новых районов Дубая, который уже успели облюбовать для отдыха туристы. Во многом его популярность обуславливается месторасположением — Аль-Барша находится в непосредственной близости от Дубай Марина, достопримечательностей Даунтаун Дубай.

В этом районе Дубая не так много развлечений, в том числе кафе, баров и ресторанов. Однако именно здесь находится знаменитый на весь мир молл, который считается вторым по величине. В молле есть парки развлечений, множество магазинов, кинотеатр и даже свой горнолыжный комплекс.

Даунтаун Дубай

Самый известный район Дубая, который туристы любят за обилие небоскребов, магазинов, ночных клубов, ресторанов. Многие иностранцы утверждают, что это лучший в Дубае район для отдыха. Здесь находится знаменитый «Дубай Молл», известный на весь мир небоскреб «Бурдж Халифа» с панорамной смотровой площадкой. В пешей доступности от Даунтаун Дубай расположен и Старый город, привлекающий туристов.

Стоит отметить, что Даунтаун Дубай имеет славу и самого дорогого района в Дубае, в том числе и для отдыха. Однако на его территории регулярно появляются новые отели, в которых предлагается и демократичное размещение.

#Путешествия#Дубай#ОАЭ#Отдых#Все материалы авторов
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