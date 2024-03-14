Ника Жукова: что известно о главной героине в сериале «Плакса»

Posted 14 марта, 09:49
Published 14 марта, 09:49
Modified 9 сентября, 20:07
Updated 9 сентября, 20:07
Ника Жукова родилась и выросла в Москве в музыкальной семье. Ее папа — кумир молодежи в 90-е, основатель и солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков, а ныне продюсер и крупный бизнесмен. Мама — певица Регина Бурд, в прошлом солистка группы «Сливки». На пике карьеры певица ушла из группы, чтобы посвятить себя новому статусу — супруги и хранительницы очага.
Ника стала первенцем Регины и Сергея, она родилась 18 ноября 2008 года, спустя год после их свадьбы. Затем у маленькой Ники появились два младших брата — Энджел и Мирон. Кстати, в прошлом году Регина родила третьего сына, которому дали необычное имя — Эван.
Родители девочки, сами будучи творческими людьми, постарались дать детям всестороннее развитие. Так, Ника с пяти лет стала заниматься художественной гимнастикой. Долгое время она увлекалась современным танцем — контемпорари, затем у нее появился интерес к театру. Жукова занималась в Детском музыкальном театре юного актера, участвовала во многих постановках. Также параллельно школьница учила иностранные языки. Она уже бегло разговаривает на английском и испанском.
Дебют Ники Жуковой в кино состоялся в 2022 году — в фильме «Артек. Большое путешествие». Тогда девочке достался просто эпизод — школьница, отдыхающая в детском лагере. А вот уже в 2023 году она получила первую в жизни главную роль. В музыкальной драме «Плакса», продюсером которого выступил ее папа, Ника сыграла девочку Машу, которая по сюжету переезжает из Москвы в провинцию и встречает неприятие со стороны новых одноклассников. Тогда Маша решает основать музыкальную группу, чтобы изменить мнение сверстников. Вместе с Жуковой снимались такие звезды, как Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова.
Кстати, Ника в фильме не только играет, но и поет. В саундтрек картины вошли 12 специально написанных для проекта песен, 9 из которых исполнила Жукова, а две — Дмитриенко. И еще одну композицию они исполнили дуэтом.
Премьера фильма состоялась в сентябре 2023 года. Затем кино показали на больших экранах, а с 18 декабря — в эфире канала СТС.
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