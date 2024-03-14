Ника Жукова: что известно о главной героине в сериале «Плакса»

Дебют Ники Жуковой в кино состоялся в 2022 году — в фильме «Артек. Большое путешествие». Тогда девочке достался просто эпизод — школьница, отдыхающая в детском лагере. А вот уже в 2023 году она получила первую в жизни главную роль. В музыкальной драме «Плакса», продюсером которого выступил ее папа, Ника сыграла девочку Машу, которая по сюжету переезжает из Москвы в провинцию и встречает неприятие со стороны новых одноклассников. Тогда Маша решает основать музыкальную группу, чтобы изменить мнение сверстников. Вместе с Жуковой снимались такие звезды, как Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова.