Мать Тимати рассказала, насколько ее внучка Алиса отличается от других детей

Она отметила, что ранее уже наблюдала за подобным «необычным» ребенком — маленький сын племянницы отказывался обуваться в любую обувь, а хотя бы немного неудобная одежда также вызывала у него дискомфорт. Кроме того, мальчик боялся большого скопления людей. Симона сначала посчитала это капризами, но потом у нее появилась внучка Алиса, и она на собственном опыте поняла, каково это — налаживать контакт с высокочувствительным ребенком (ВЧР).