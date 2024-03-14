newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта, 15:06

Published 14 марта, 15:06

Modified 9 сентября, 20:09

Updated 9 сентября, 20:09

Мать Тимати рассказала, насколько ее внучка Алиса отличается от других детей

14 марта 2024, 15:06
Мама Тимати Симона Юнусова обожает свою внучку Алису и с самого рождения принимает непосредственное участие в ее воспитании. Алиса — дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой, в этом году ей исполняется 10 лет.

Как сообщает muz-tv.ru, в личном блоге знаменитая бабушка рассказала, что Алиса с самого рождения кардинально отличалась от других детей своей высокой чувствительностью.

Она отметила, что ранее уже наблюдала за подобным «необычным» ребенком — маленький сын племянницы отказывался обуваться в любую обувь, а хотя бы немного неудобная одежда также вызывала у него дискомфорт. Кроме того, мальчик боялся большого скопления людей. Симона сначала посчитала это капризами, но потом у нее появилась внучка Алиса, и она на собственном опыте поняла, каково это — налаживать контакт с высокочувствительным ребенком (ВЧР).

Своим подписчикам молодая бабушка рассказала, что у таких деток могут быть разные темпераменты, но их объединяет гиперчувствительность, высокая эмпатия, наличие творческих способностей, развитая интуиция и внимательность к мелочам. Юнусова также отмечает метеозависимость подобных личностей, они плохо переносят морозы и летний зной, предпочитают объемную и комфортную одежду.

Помимо этого, мать Тимати уточнила, что ВЧ-дети сильно тревожатся из-за разговоров о смерти, нуждаются в постоянных подтверждениях любви, испытывают неуверенность в себе, боятся криков и ругани вплоть до возникновения панических атак. При этом они крайне внимательны, обращают внимание на любые перемены, хотят от взрослых предельной честности, в противном случае их доверие легко потерять.

Алиса отлично общается со своим младшим братом Ратмиром. Мальчик родился четыре года назад во время отношений Тимати и модели Анастасии Решетовой.

Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика