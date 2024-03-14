Мать Тимати рассказала, насколько ее внучка Алиса отличается от других детей

Posted 14 марта, 15:06
Published 14 марта, 15:06
Modified 9 сентября, 20:09
Updated 9 сентября, 20:09
Как сообщает muz-tv.ru, в личном блоге знаменитая бабушка рассказала, что Алиса с самого рождения кардинально отличалась от других детей своей высокой чувствительностью.
Она отметила, что ранее уже наблюдала за подобным «необычным» ребенком — маленький сын племянницы отказывался обуваться в любую обувь, а хотя бы немного неудобная одежда также вызывала у него дискомфорт. Кроме того, мальчик боялся большого скопления людей. Симона сначала посчитала это капризами, но потом у нее появилась внучка Алиса, и она на собственном опыте поняла, каково это — налаживать контакт с высокочувствительным ребенком (ВЧР).
Своим подписчикам молодая бабушка рассказала, что у таких деток могут быть разные темпераменты, но их объединяет гиперчувствительность, высокая эмпатия, наличие творческих способностей, развитая интуиция и внимательность к мелочам. Юнусова также отмечает метеозависимость подобных личностей, они плохо переносят морозы и летний зной, предпочитают объемную и комфортную одежду.
Помимо этого, мать Тимати уточнила, что ВЧ-дети сильно тревожатся из-за разговоров о смерти, нуждаются в постоянных подтверждениях любви, испытывают неуверенность в себе, боятся криков и ругани вплоть до возникновения панических атак. При этом они крайне внимательны, обращают внимание на любые перемены, хотят от взрослых предельной честности, в противном случае их доверие легко потерять.
Алиса отлично общается со своим младшим братом Ратмиром. Мальчик родился четыре года назад во время отношений Тимати и модели Анастасии Решетовой.
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