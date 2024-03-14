Куда поехать на майские праздники? Топ самых популярных направлений

Если в рамках летнего отпуска вы запланировали зарубежную поездку, то на майские праздники надо обязательно вырваться в Сочи — увидеть любимый город цветущим, в ярких весенних красках, залитый солнечным теплом. Море в мае еще холодное, поэтому купания не предвидится. Зато туристы днем с удовольствием прогуливаются по живописным набережным, посещают парки — в это время тут цветут тюльпановые деревья, глицинии и другая редкая флора. Кроме того, на майские праздники в Сочи предусмотрена обширная культурная и развлекательная программа.