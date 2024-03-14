Куда поехать на майские праздники? Топ самых популярных направлений

Posted 14 марта, 06:00
Published 14 марта, 06:00
Modified 9 сентября, 20:05
Updated 9 сентября, 20:05
Если в рамках летнего отпуска вы запланировали зарубежную поездку, то на майские праздники надо обязательно вырваться в Сочи — увидеть любимый город цветущим, в ярких весенних красках, залитый солнечным теплом. Море в мае еще холодное, поэтому купания не предвидится. Зато туристы днем с удовольствием прогуливаются по живописным набережным, посещают парки — в это время тут цветут тюльпановые деревья, глицинии и другая редкая флора. Кроме того, на майские праздники в Сочи предусмотрена обширная культурная и развлекательная программа.
Отдых на майские праздники в Крыму можно провести в формате увлекательного приключения. На карте полуострова множество достопримечательностей: развалины старинных крепостей, загадочные пещерные города, древнейшие монастыри и храмы.
А сколько природных памятников можно посетить! Горные вершины, водопады, поля, усеянные маками. В конце апреля — начале мая здесь уже устанавливается сухая, теплая, солнечная погода, так что гулять можно будет в свое удовольствие.
С недавних пор россияне открыли для себя отдых в Дагестане. Туристы могут насладиться первозданной красотой этих мест: горные кручи, альпийские луга, стремительные реки, хрустальные водопады, родовые башни. Здесь распространены такие активные виды туризма, как хайкинг, рафтинг, трекинг. Любители рыбалки в праздники могут хорошо провести время в местных водохранилищах, где водятся форель и другие ценные виды рыбы.
Путешествие по Калмыкии обещает подарить незабываемые впечатления от встречи с настоящей экзотикой. В рамках тура по Калмыкии вы увидите буддистские пагоды, статуи, аутентичные степные пейзажи, тюльпановые поля. Городские пейзажи тоже порадуют путешественников: столица Элиста развитый современный город с обилием объектов туристической инфраструктуры и развлекательных заведений.
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