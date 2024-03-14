Как таксисты в Турции обманывают туристов и что делать, чтобы не переплатить?

Как правило, таксисты в Турции поджидают своих «жертв» уже в аэропорту. Не успеют отдыхающие выйти из терминала, как на них налетают десятки таксистов, предлагающих свои услуги за «чисто символическую» плату. Многие сразу говорят итоговую сумму поездки: мол, отвезу до места за 800 лир. Не нужно на это соглашаться, говорят бывалые туристы. Как правило, эта сумма завышена в 2-3 раза. Соглашайтесь ехать только по счетчику — таксометру.