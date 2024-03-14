Как таксисты в Турции обманывают туристов и что делать, чтобы не переплатить?

Posted 14 марта, 05:00
Published 14 марта, 05:00
Modified 9 сентября, 20:05
Updated 9 сентября, 20:05
Правда, при этом могут нагреть на вас руки. Как этого не допустить? Разбираемся в этой статье.
У турецких таксистов существует богатый арсенал уловок, при помощи которых они обманывают туристов, пользуясь тем, что те слегка растеряны и дезориентированы в незнакомой стране, не знают языка, правил, порядков и пр.
Как правило, таксисты в Турции поджидают своих «жертв» уже в аэропорту. Не успеют отдыхающие выйти из терминала, как на них налетают десятки таксистов, предлагающих свои услуги за «чисто символическую» плату. Многие сразу говорят итоговую сумму поездки: мол, отвезу до места за 800 лир. Не нужно на это соглашаться, говорят бывалые туристы. Как правило, эта сумма завышена в 2-3 раза. Соглашайтесь ехать только по счетчику — таксометру.
Но даже при использовании счетчика итогом поездки может стать неприятное удивление. Водитель озвучивает сумму явно выше той, что вы планировали. На стоимость, по его словам, повлияли некие наценки, езда по платным дорогам, остановки на платных парковках. Также таксисты в Турции часто используют такой популярный трюк-развод: едут более дальним путем, пользуясь тем, что приезжий не знает местности, а потом выставляют запредельный счет.
Бывалые путешественники советуют: не берите такси у здания аэропорта, особенно в Стамбуле — там процветают таксистские аферы. Лучше закажите услугу через специальную службу отеля или турагентство.
Заранее договаривайтесь с таксистом, какой дорогой поедете, купите карту или скачайте приложение и покажите, что вы в курсе маршрута. Следите, чтобы таксисты включали счетчик в машине в самом начале поездки.
Не расплачивайтесь наличными деньгами — заранее разменяйте рубли на лиры. Зачастую у водителей нет сдачи, и они просто вам ее не дадут. Если, доставив вас на место, таксист заломил вам ну просто неприличную цену за поездку, вы имеете право позвать полицейского, чтобы тот вмешался в ситуацию.
Пользуйтесь в Турции метро и автобусами — зачастую это даже удобнее чем такси, просто нужно заранее изучить наиболее популярные маршруты, скачать нужные приложения, а по приезде купить транспортную карту и пополнять ее по мере совершения поездок.
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