Как сделать ретроукладку из «Мастера и Маргариты» — два простых способа

Posted 14 марта, 12:23
Published 14 марта, 12:23
Modified 9 сентября, 19:22
Updated 9 сентября, 19:22
О том, как сделать укладку дома своими силами и с минимальным набором приспособлений, — читайте в статье.
«Холодные волны» называются так благодаря S-образной укладке прядей — волосы располагаются на голове крупными фиксированными локонами. Ее можно сделать даже на вьющихся волосах. А еще «холодные волны» прекрасно выдерживают ночной сон при условии фиксации, например, с помощью специальной сеточки.
Для того чтобы уложить волосы «холодными волнами», понадобятся крупные бигуди, зажимы для фиксации волос и фен. Влажные волосы следует накрутить на бигуди и подсушить феном или, если много свободного времени, можно дать им высохнуть самостоятельно.
После полного высыхания волос бигуди нужно снять, а волосы аккуратно расчесать, стараясь не нарушить структуру завитых локонов. Затем зажимами фиксируют участки между волнами примерно на 20 минут, после чего на волосы наносят лак, а зажимы убирают.
«Холодные волны» можно также сделать без использования бигудей — в этом случае потребуются: лак для волос сильной или очень сильной фиксации, фен с диффузором, зажимы и спрей для фиксации.
На чистые влажные волосы нужно нанести большое количество лака, после чего разделить волосы по пробору и отделить небольшую прядь спереди, а остальные волосы зачесать назад. Из отделенной пряди руками следует сформировать волну требуемой формы и размера, закрепив каждый изгиб зажимами.
Затем нужно дать волосам немного подсохнуть и окончательно досушить их феном с диффузором — наличие последнего важно, так как волосы во время сушки не должны разлетаться. Когда прическа окончательно высохнет, зажимы можно снять, а укладку дополнительно зафиксировать спреем.
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