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Posted 14 марта, 12:23

Published 14 марта, 12:23

Modified 9 сентября, 19:22

Updated 9 сентября, 19:22

Ретроукладка из «Мастера и Маргариты» — как сделать холодные волны

Как сделать ретроукладку из «Мастера и Маргариты» — два простых способа

14 марта 2024, 12:23
Фото: kinopoisk.ru
Ретроукладка из «Мастера и Маргариты» — как сделать холодные волны
Укладка «холодные волны» будет наиболее востребованной у российских модниц грядущей весной. Эта прическа универсальна, она подходит не только для длинных и средних, но и для коротких волос, а также будет хорошо смотреться с любым образом.

О том, как сделать укладку дома своими силами и с минимальным набором приспособлений, — читайте в статье.

«Холодные волны» называются так благодаря S-образной укладке прядей — волосы располагаются на голове крупными фиксированными локонами. Ее можно сделать даже на вьющихся волосах. А еще «холодные волны» прекрасно выдерживают ночной сон при условии фиксации, например, с помощью специальной сеточки.

Способ 1 — Как сделать укладку с бигудями

Для того чтобы уложить волосы «холодными волнами», понадобятся крупные бигуди, зажимы для фиксации волос и фен. Влажные волосы следует накрутить на бигуди и подсушить феном или, если много свободного времени, можно дать им высохнуть самостоятельно.

После полного высыхания волос бигуди нужно снять, а волосы аккуратно расчесать, стараясь не нарушить структуру завитых локонов. Затем зажимами фиксируют участки между волнами примерно на 20 минут, после чего на волосы наносят лак, а зажимы убирают.

Для того чтобы уложить волосы «холодными волнами», понадобятся крупные бигуди, зажимы для фиксации волос и фенДля того чтобы уложить волосы «холодными волнами», понадобятся крупные бигуди, зажимы для фиксации волос и фен
Для того чтобы уложить волосы «холодными волнами», понадобятся крупные бигуди, зажимы для фиксации волос и фен. Фото: Изображение Midjourney

Способ 2 — Как сделать «долгоиграющую» укладку без бигудей

«Холодные волны» можно также сделать без использования бигудей — в этом случае потребуются: лак для волос сильной или очень сильной фиксации, фен с диффузором, зажимы и спрей для фиксации.

На чистые влажные волосы нужно нанести большое количество лака, после чего разделить волосы по пробору и отделить небольшую прядь спереди, а остальные волосы зачесать назад. Из отделенной пряди руками следует сформировать волну требуемой формы и размера, закрепив каждый изгиб зажимами.

«Холодные волны» можно также сделать без использования бигудей«Холодные волны» можно также сделать без использования бигудей
«Холодные волны» можно также сделать без использования бигудей. Фото: Изображение Midjourney

Затем нужно дать волосам немного подсохнуть и окончательно досушить их феном с диффузором — наличие последнего важно, так как волосы во время сушки не должны разлетаться. Когда прическа окончательно высохнет, зажимы можно снять, а укладку дополнительно зафиксировать спреем.

#Красота#Женщины#Все материалы авторов#Волосы
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