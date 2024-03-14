Как сделать ретроукладку из «Мастера и Маргариты» — два простых способа

Способ 1 — Как сделать укладку с бигудями Способ 2 — Как сделать «долгоиграющую» укладку без бигудей

Укладка «холодные волны» будет наиболее востребованной у российских модниц грядущей весной. Эта прическа универсальна, она подходит не только для длинных и средних, но и для коротких волос, а также будет хорошо смотреться с любым образом.