Как лысеть стильно: 5 фото идей мужских стрижек

Posted 14 марта, 03:30
Published 14 марта, 03:30
Modified 9 сентября, 20:04
Updated 9 сентября, 20:04
Короткий ежик хорошо помогает замаскировать лысину на макушке. Главное следить за длиной волос, иначе островок кожи будет слишком заметен. Своевременная коррекция длины — основное правило удачной мужской стрижки. Ежик всегда остается в моде, так что в 2024 году вполне уместно выбирать такие классические типы мужских причесок.
Редеющие, но объемные волосы можно состричь по вискам и оставить чуть больше длины на макушке. Зачесав их назад, получится создать иллюзию пышной шевелюры. Такая мужская стрижка имеет гораздо более благообразный вид, чем тонкие пряди, зачесанные на бок. Уход за зачесанными волосами прост и не потребует от мужчины навыков стилиста.
Недостаточную густоту волос на висках и в области лба поможет скрыть мужская стрижка полубокс. На макушке оставляют пряди средней длины, а на висках и по бокам выстригают почти под ноль. Примерно так же проблему облысения решает мужская стрижка «Цезарь». Для нее мастер коротко выстригает виски и часть затылочной зоны, оставляя среднюю длину на макушке и формируя челку из прядей, зачесанных к лицу.
Эта модная мужская стрижка подходит тем, кто хочет выглядеть стильно. Очень короткие виски и затылок сочетаются с длинными прядями на макушке, которые можно красиво уложить, создав объем. Это отвлечет внимание от боковых залысин. Некоторые мужчины, начиная лысеть, специально подчеркивают залысины с помощью экстремальных стрижек с разной длиной прядей. Чтобы пользоваться этим лайфхаком, придется часто посещать салон.
Многие мужчины напрасно стесняются появившейся лысины и прячут голову под бейсболкой. Стрижка под ноль в их случае только подчеркнет брутальность и стиль. Можно сочетать ультракороткую прическу с густой ухоженной бородой — образ получится потрясающий. Сомневающиеся могут посмотреть на фото Брюса Уиллиса или Гоши Куценко: лысые мужчины выглядят очень привлекательно.
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