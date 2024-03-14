Как лысеть стильно: 5 фото идей мужских стрижек

Недостаточную густоту волос на висках и в области лба поможет скрыть мужская стрижка полубокс. На макушке оставляют пряди средней длины, а на висках и по бокам выстригают почти под ноль. Примерно так же проблему облысения решает мужская стрижка «Цезарь». Для нее мастер коротко выстригает виски и часть затылочной зоны, оставляя среднюю длину на макушке и формируя челку из прядей, зачесанных к лицу.