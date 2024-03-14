Что такое криптовалюта. Объясняем за 30 секунд

Криптовалюта представляет собой средство платежа, которого физически не существует: она есть исключительно в интернете. То есть это не бумажные деньги, более того, ее ценность не регулируется на государственном уровне. В операциях с криптовалютой не принимают участие банки — обмен осуществляется в системе блокчейн, которая, в свою очередь, представляет собой несколько информационных блоков, связанных по цепочке. Блокчейн используется для перевода криптовалюты от одного человека к другому, при этом посредников в этой операции нет.