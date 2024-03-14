Что такое криптовалюта. Объясняем за 30 секунд

Posted 14 марта, 08:35
Published 14 марта, 08:35
Modified 9 сентября, 20:06
Updated 9 сентября, 20:06
Криптовалюта представляет собой средство платежа, которого физически не существует: она есть исключительно в интернете. То есть это не бумажные деньги, более того, ее ценность не регулируется на государственном уровне. В операциях с криптовалютой не принимают участие банки — обмен осуществляется в системе блокчейн, которая, в свою очередь, представляет собой несколько информационных блоков, связанных по цепочке. Блокчейн используется для перевода криптовалюты от одного человека к другому, при этом посредников в этой операции нет.
Впервые криптовалюта появилась в 2009 году в виде биткоина, цифровой монеты. Однако число криптовалют продолжает расти.
Блокчейн — один из способов, который используется для хранения информации. Она передается по цепи. Все транзакции, которые осуществляют участники схемы, фиксируются в виде кода, далее идут к другим участникам, и между ними формируются блоки. При попытке изменить схему, допустим, переписать уже созданную транзакцию или получить криптовалюту нелегально, операция блокируется. Иными словами, блокчейн — то же, что и банк, однако он находится в компьютере пользователя.
Для осуществления транзакций необходимо сохранять работоспособность сети, эту задачу решают майнеры. Мощности своих устройств они предоставляют системе с целью производства новых монет, блоков, а за свои услуги они получают вознаграждение в виде процентов от осуществляемых операций.
Объем производства криптовалюты ограничен. Так, на производство биткоинов есть ограничение в размере 21 млн.
В настоящее время есть два вида криптовалюты — токены и коины. Коин — единица, которая используется только в едином блокчейне, получить ее можно посредством майнинга, то есть, предоставляя свой компьютер и его мощности. Есть возможность перевода коинов другим пользователям в рамках одной системы, а также обменивать их на реальную валюту. В некоторых случаях коинами можно расплатиться за услуги. Токен — это подобие билета, который используется для инвестирования.
Коины, равно как и токены, хранятся в электронном кошельке. Его можно пополнить за счет майнинга, покупки через специальные обменники. Также приобрести криптовалюту можно на специальных биржах.
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