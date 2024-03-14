Чем полезен кокосовый орех для организма человека

Posted 14 марта, 13:08
Published 14 марта, 13:08
Modified 9 сентября, 20:09
Updated 9 сентября, 20:09
Ученые заявляют, что им удалось подтвердить кардиопротекторное и нейропротекторное действие кокоса. Более того, клинические исследования показали, что кокосовое масло и другие продукты из кокоса способствуют снижению веса, а также регулируют уровень сахара в крови.
Продукты из кокоса можно употреблять и при кетогенной диете. По мнению ученых, повышенный расход энергии при метаболизме среднецепочечных жирных кислот и полифенольных антиоксидантов также помогает бороться с избыточной массой тела.
Благодаря высокому содержанию антиоксидантов кокос оказывает положительное влияние на сердечную мышцу. Исследователи подчеркивают, что содержащиеся в кокосе среднецепочечные жирные кислоты, а также вторичные растительные вещества (полифенолы, токоферолы, антиоксиданты), являются главными компонентами, оказывающими влияние на здоровье.
Вместе с тем ученые планируют провести дальнейшие исследования с участием больших групп пациентов для определения дозировок и возможных побочных эффектов от употребления кокоса.
Отметим, что ранее проведенное Кливлендской клиникой в США исследование доказало, что сахар, получаемый из кокоса, является более здоровым вариантом подслащивания, чем другие виды сахаров.
Помимо высокой питательной ценности, кокосовый сахар обладает низким гликемическим индексом, что делает его довольно безопасным продуктом для людей с диабетом.
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