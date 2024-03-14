Чем полезен кокосовый орех для организма человека

Ученые заявляют, что им удалось подтвердить кардиопротекторное и нейропротекторное действие кокоса. Более того, клинические исследования показали, что кокосовое масло и другие продукты из кокоса способствуют снижению веса, а также регулируют уровень сахара в крови.