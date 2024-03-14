Билан прокомментировал новости о возможном скором отцовстве: «Не буду скрывать»

Билан призвал не забывать о взаимном уважении и личном пространстве при озвучивании и распространении подобных лже-новостей. Кроме того, он подчеркнул, что пока думает только о своей карьере, готовит к выпуску новый музыкальный материал, планирует съемки в проектах, организацию масштабных сольных выступлений в двух столицах.