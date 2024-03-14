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Posted 14 марта, 20:04

Published 14 марта, 20:04

Modified 9 сентября, 20:10

Updated 9 сентября, 20:10

Билан прокомментировал новости о возможном скором отцовстве: «Не буду скрывать»

14 марта 2024, 20:04
Дима Билан, несмотря на огромную публичность, предпочитает по минимуму распространяться о своей личной жизни. Однако в последние дни в прессе стали появляться публикации о том, что певец в скором времени впервые станет отцом. Избранницей звезды пресса окрестила его помощницу Алену Усачеву.

Как сообщает muz-tv.ru, Билан решил пообщаться с подписчиками в личном Telegram-канале. Победитель «Евровидения-2008» никак не подтвердил газетные утки о якобы забеременевшей от него девушке. Однако 42-летний певец пообещал, что если такое волнующее событие произойдет, он не намерен скрывать его от фанатов.

По словам артиста, он вышел в эфир для общения со своей аудиторией и опровержения подобных сенсаций. Он также заверил, что скрывать пополнение в своей семье от поклонников не стал бы.

Билан призвал не забывать о взаимном уважении и личном пространстве при озвучивании и распространении подобных лже-новостей. Кроме того, он подчеркнул, что пока думает только о своей карьере, готовит к выпуску новый музыкальный материал, планирует съемки в проектах, организацию масштабных сольных выступлений в двух столицах.

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