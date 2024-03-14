Билан прокомментировал новости о возможном скором отцовстве: «Не буду скрывать»

Posted 14 марта, 20:04
Published 14 марта, 20:04
Modified 9 сентября, 20:10
Updated 9 сентября, 20:10
Как сообщает muz-tv.ru, Билан решил пообщаться с подписчиками в личном Telegram-канале. Победитель «Евровидения-2008» никак не подтвердил газетные утки о якобы забеременевшей от него девушке. Однако 42-летний певец пообещал, что если такое волнующее событие произойдет, он не намерен скрывать его от фанатов.
По словам артиста, он вышел в эфир для общения со своей аудиторией и опровержения подобных сенсаций. Он также заверил, что скрывать пополнение в своей семье от поклонников не стал бы.
Билан призвал не забывать о взаимном уважении и личном пространстве при озвучивании и распространении подобных лже-новостей. Кроме того, он подчеркнул, что пока думает только о своей карьере, готовит к выпуску новый музыкальный материал, планирует съемки в проектах, организацию масштабных сольных выступлений в двух столицах.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14