10 пар обуви, которые помогут пережить весенний гололед и слякоть

Posted 14 марта, 04:00
Published 14 марта, 04:00
Modified 9 сентября, 20:04
Updated 9 сентября, 20:04
Комфортные ботинки на сырую весну, которые дадут фору даже зимним сапогам. Выдерживают легкий мороз, отталкивают влагу и обеспечивают комфорт. В комплекте идут запасные шнурки. Заказать обувь на весну можно по ссылке.
Эта обувь особенно хорошо подходит для жителей тех регионов, где весна наступает поздно и подолгу держится гололед. Подошва обеспечивает надежное сцепление с поверхностями, мембранная ткань с утеплителем не даст ногам замерзнуть. Приобрести можно здесь.
Пара теплой обуви от знаменитой марки будет согревать ноги даже в прохладные дни ранней весны. Кроссовки удобно сидят, легко шнуруются и долго не изнашиваются. С ними можно не переживать за комфорт, даже попав под весенний дождь. Заказать можно тут.
Классическая модель от Reebok, которая не просто подчеркнет стиль, но и позволит наслаждаться прогулками в любую погоду. Обувь на осень-весну не боится влаги, а качественно выполненная подошва с протектором поможет избежать падений, даже если под ногами слякоть. Ссылка на товар.
Возвращение к истокам от The North Face. Обувь добавит яркости весеннему образу и обеспечит надежную защиту от влаги. При этом подкладка не препятствует движению воздуха, позволяя ногам «дышать». Экоподошва из переработанных материалов не утяжеляет модель, так что в ней можно спокойно отправляться в долгую прогулку даже зимой. Приобрести можно по ссылке.
Винтажный вариант обуви в аутдор-стиле, уместный для носки «и в пир и в мир». Замшевый верх отталкивает воду, а подошва из переработанной резины хорошо поддерживает ногу. Новые ботинки на весну можно заказать здесь.
Классическая обувь в оригинальном цвете. Натуральная кожа не боится весенних луж и остатков снега, а массивная подошва поможет удержаться на ногах в гололед. Важный плюс для ценителей удобства — анатомические стельки с антимикробной обработкой. Купить на весну можно тут.
Оригинальная обувь на весенний сезон для любителей лаконичности. Теперь не придется мучиться с завязыванием шнурков, достаточно просто отрегулировать стоппер. Мокасины на весну можно приобрести здесь.
Отличный выбор для ранней сырой весны. Резиновые съемные накладки уберегут от сырости, а стеганый верх не даст замерзнуть щиколоткам. Практичная шнуровка обуви дает возможность надежно зафиксировать ногу. Ссылка на товар.
Обувь для любителей побродить весной по сырому парку и при этом не промочить ноги. Водонепроницаемый верх обеспечит комфорт, а высокая подошва из вспененного материала не позволит быстро утомиться при ходьбе. Кроссовки в разных расцветках доступны здесь.
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