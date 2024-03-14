10 пар обуви, которые помогут пережить весенний гололед и слякоть

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Весна — время года с переменчивым характером. Сегодня на улице мороз и гололед, а завтра оттепель с грязью и лужами. Как подобрать обувь, которая все это выдержит? Нашли для вас достойные фирменные модели ботинок и кроссовок, которые можно носить в любую погоду.