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Posted 14 марта, 04:00

Published 14 марта, 04:00

Modified 9 сентября, 20:04

Updated 9 сентября, 20:04

10 пар обуви, которые помогут пережить весенний гололед и слякоть

10 пар обуви, которые помогут пережить весенний гололед и слякоть

14 марта 2024, 04:00
Фото: shuclothes.com, sneakerhead.ru, nonconform.ru
10 пар обуви, которые помогут пережить весенний гололед и слякоть
Весна — время года с переменчивым характером. Сегодня на улице мороз и гололед, а завтра оттепель с грязью и лужами. Как подобрать обувь, которая все это выдержит? Нашли для вас достойные фирменные модели ботинок и кроссовок, которые можно носить в любую погоду.

Hike Jasper

Комфортные ботинки на сырую весну, которые дадут фору даже зимним сапогам. Выдерживают легкий мороз, отталкивают влагу и обеспечивают комфорт. В комплекте идут запасные шнурки. Заказать обувь на весну можно по ссылке.

Shu Puffer Hiking Boots

Эта обувь особенно хорошо подходит для жителей тех регионов, где весна наступает поздно и подолгу держится гололед. Подошва обеспечивает надежное сцепление с поверхностями, мембранная ткань с утеплителем не даст ногам замерзнуть. Приобрести можно здесь.

Puma RS-X Mid

Пара теплой обуви от знаменитой марки будет согревать ноги даже в прохладные дни ранней весны. Кроссовки удобно сидят, легко шнуруются и долго не изнашиваются. С ними можно не переживать за комфорт, даже попав под весенний дождь. Заказать можно тут.

Reebok Classic Leather Mid GTX

Классическая модель от Reebok, которая не просто подчеркнет стиль, но и позволит наслаждаться прогулками в любую погоду. Обувь на осень-весну не боится влаги, а качественно выполненная подошва с протектором поможет избежать падений, даже если под ногами слякоть. Ссылка на товар.

The North Face Back to Berkeley III

Возвращение к истокам от The North Face. Обувь добавит яркости весеннему образу и обеспечит надежную защиту от влаги. При этом подкладка не препятствует движению воздуха, позволяя ногам «дышать». Экоподошва из переработанных материалов не утяжеляет модель, так что в ней можно спокойно отправляться в долгую прогулку даже зимой. Приобрести можно по ссылке.

Jack Wolfskin Terraventure Urban Mid

Винтажный вариант обуви в аутдор-стиле, уместный для носки «и в пир и в мир». Замшевый верх отталкивает воду, а подошва из переработанной резины хорошо поддерживает ногу. Новые ботинки на весну можно заказать здесь.

Pix Chelsea

Классическая обувь в оригинальном цвете. Натуральная кожа не боится весенних луж и остатков снега, а массивная подошва поможет удержаться на ногах в гололед. Важный плюс для ценителей удобства — анатомические стельки с антимикробной обработкой. Купить на весну можно тут.

Clarks Originals Wallabee

Оригинальная обувь на весенний сезон для любителей лаконичности. Теперь не придется мучиться с завязыванием шнурков, достаточно просто отрегулировать стоппер. Мокасины на весну можно приобрести здесь.

UGG Classic Maxi Toggle

Отличный выбор для ранней сырой весны. Резиновые съемные накладки уберегут от сырости, а стеганый верх не даст замерзнуть щиколоткам. Практичная шнуровка обуви дает возможность надежно зафиксировать ногу. Ссылка на товар.

Hoka One One Anacapa Mid GTX

Обувь для любителей побродить весной по сырому парку и при этом не промочить ноги. Водонепроницаемый верх обеспечит комфорт, а высокая подошва из вспененного материала не позволит быстро утомиться при ходьбе. Кроссовки в разных расцветках доступны здесь.

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