В Сети появились фотографии с афтепати «Оскар-2024»

Posted 13 марта, 11:24
Published 13 марта, 11:24
Modified 9 сентября, 20:04
Updated 9 сентября, 20:04
София Вергара и Ленни Кравиц на оскаровской вечеринке Vanity Fair 2024 в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга.
Флейвор Флав и Билли Айлиш
Джессика Бил, Джастин Тимберлейк и Зои Дешанель
Ким Кардашьян и Линдси Лохан
Шэрон Стоун и Джон Хэмм
Сабрина Карпентер, Яра Шахиди, Джоуи Кинг и Камила Кабельо
Джессика Альба, Джоди Тернер-Смит и Келли Сойер Патрикоф
Мэтью Макконахи и Ашер
Стивен Спилберг и Джессика Кэпшоу
Роберт Дауни- младший
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