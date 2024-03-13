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Posted 13 марта, 11:24

Published 13 марта, 11:24

Modified 9 сентября, 20:04

Updated 9 сентября, 20:04

В Сети появились фотографии с афтепати «Оскар-2024»

13 марта 2024, 11:24
Фотографии с вечеринок, на которых веселились голливудские звёзды после участия в церемонии вручения «Оскара». Ниже представлены самые интересные фото знаменитостей.

София Вергара и Ленни Кравиц на оскаровской вечеринке Vanity Fair 2024 в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга.

Флейвор Флав и Билли Айлиш

Джессика Бил, Джастин Тимберлейк и Зои Дешанель

Ким Кардашьян и Линдси Лохан

Шэрон Стоун и Джон Хэмм

Сабрина Карпентер, Яра Шахиди, Джоуи Кинг и Камила Кабельо

Джессика Альба, Джоди Тернер-Смит и Келли Сойер Патрикоф

Мэтью Макконахи и Ашер

Стивен Спилберг и Джессика Кэпшоу

Роберт Дауни- младший

#Знаменитости#Все материалы авторов#Звезды
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