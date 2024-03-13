Совсем другой человек: как брови могут изменить лицо до неузнаваемости

Posted 13 марта, 06:30
Published 13 марта, 06:30
Modified 9 сентября, 20:02
Updated 9 сентября, 20:02
Способна ли новая форма бровей сделать лицо другим? Рассмотрим на примере фото звезд.
Виктория, уже будучи очень известной красоткой, выщипывала брови до состояния двух тонких линий, будто бы проведенных на лице косметическим карандашом. Позже, когда модные веяния изменили свое направление, Боня вернулась к густой натуральной форме. Впрочем, кажется, любовь к графичности, как и к насыщенным цветам в макияже, она сохранила. Полчаса в кресле у мастера — и яркий образ готов.
Тонкие «ниточки» на лице некогда сильно портили образ Леры, так что даже ее необычный разрез глаз и густые ресницы не спасали положение. Теперь, когда у Кудрявцевой широкие брови естественного темного оттенка, она выглядит куда привлекательнее. Это действительно тот случай, когда лицо изменилось чуть ли не до неузнаваемости, а Лере остается только собирать комплименты.
Выпускница «Фабрики звезд» Алекса, делая привычную косметическую коррекцию, в свое время тоже перебарщивала с выщипыванием. Это несколько «размывало» образ, делая лицо не слишком выразительным. Сейчас повзрослевшая Алекса вернулась к своей естественной форме бровей: они густые, широкие, с волосками, лежащими строго в заданном направлении. Лицо девушки значительно изменилось: теперь каждая его черта притягивает взгляд. Бровист правильно определил нужную форму и действительно поработал на ура!
Известно, что Юлия никогда не была обладательницей драматичного, выразительного изгиба бровей. Сейчас, в отличие от многих звезд, она не подбирает новых форм, но старается сохранить обычную естественность. Зато густота волосков заметно увеличилась, что сразу сделало лицо Ковальчук свежее, а мимику выразительнее. Тот случай, когда менять что-то во внешности было прекрасным решением.
Достаточно давно, еще во времена «Фабрики звезд», Полина определилась с формой бровей и не слишком рьяно орудовала пинцетом, оформляя их. Сейчас, уже будучи настоящей звездой, женщина также не изменяет чувству меры и избегает графичного татуажа. Она пользуется гелем для укладки волосков и этого достаточно, чтобы подчеркнуть молодость лица певицы. По части вкуса и стиля у Гагариной проблем нет.
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