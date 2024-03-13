Совсем другой человек: как брови могут изменить лицо до неузнаваемости

Виктория Боня Лера Кудрявцева Алекса Юлия Ковальчук Полина Гагарина

Мода иногда заставляет нас бросаться из крайности в крайность. Чего стоят тренды на оформление бровей: если в девяностые-нулевые годы были актуальны перещипанные «ниточки», то следующие десятилетия принесли с собой моду на широкие густые брови. Как это отражается на внешности человека?