Советские иконы стиля: как одевались самые богатые женщины СССР

Балерина номер один в Советском Союзе всю свою жизнь являла собой образец утонченности и элегантности. Она носила летящие платья из натурального шелка, наряды из гипюра и кружев, стильные батники необычной расцветки. Под пальто она всегда надевала яркий шарфик и элегантную шляпку. Благодаря стройной фигуре артистки все сидело на ней как на манекенщице. Уже потом, когда она достигла пика своей мировой славы, за честь подарить свои коллекции считали такие именитые кутюрье, как Пьер Карден, Коко Шанель, Ив Сен Лоран.