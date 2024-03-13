Советские иконы стиля: как одевались самые богатые женщины СССР

Posted 13 марта, 07:08
Published 13 марта, 07:08
Modified 9 сентября, 20:02
Updated 9 сентября, 20:02
Равнение брали на самых богатых женщин того времени, которые выезжали за границу и были знакомы с модой и стилем не понаслышке.
Екатерина Фурцева занимала должность министра культуры СССР 14 лет. Современники вспоминают, что у Екатерины Алексеевны было врожденное чувство стиля. Но положение обязывало ее придерживаться определенной строгости. Поэтому основой стиля главы Минкульта стали костюмы, которые она шила на заказ. В приталенных жакетах по фигуре и узких юбках-карандаш одна из самых богатых женщин страны выглядела безупречно. Чаще всего она обращалась в ателье при магазине «Москва», директором которого была ее подруга Мария Коршилова. Но в последние годы для Фурцевой шил сам Слава Зайцев, которому она очень симпатизировала.
Балерина номер один в Советском Союзе всю свою жизнь являла собой образец утонченности и элегантности. Она носила летящие платья из натурального шелка, наряды из гипюра и кружев, стильные батники необычной расцветки. Под пальто она всегда надевала яркий шарфик и элегантную шляпку. Благодаря стройной фигуре артистки все сидело на ней как на манекенщице. Уже потом, когда она достигла пика своей мировой славы, за честь подарить свои коллекции считали такие именитые кутюрье, как Пьер Карден, Коко Шанель, Ив Сен Лоран.
Первая в истории женщина-космонавт отличалась несколько брутальным стилем в одежде. Модели ее костюмов смахивали на мужские: строгие пиджаки, брюки, официальные белые рубашки, лаконичные пальто прямого кроя. Очевидцы утверждали, что Валентина Владимировна питала страсть к крупным ювелирным украшениям, но надевала их по особому случаю.
Супруга последнего генсека СССР Михаила Горбачева Раиса Максимовна заслужила звание настоящей советской леди. Она знала, что обязана выглядеть элегантно возле высокопоставленного супруга. Горбачева умела одеваться сдержанно, чтобы не вызвать неприязнь у простого народа богатыми нарядами, и вместе с тем изысканно, чтобы вызвать одобрение иностранной публики во время зарубежных визитов. Известен факт, что первая советская леди предпочитала легкие красивые блузы, женственные жакеты и строгие юбки, меха и туфли-лодочки.
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