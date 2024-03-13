Социальный контракт — безвозмездные деньги на бизнес до 350 тыс. руб

В жизни людей не редко бывают тяжелые времена, которые сказываются на материальном положении как одного человека, так и всей семьи. Для выхода из трудных ситуаций государство создало социальный контракт, призванный помочь человеку выбраться из сложных жизненных обстоятельств. Эта мера носит временный характер, в течении которого можно снова встать на ноги.