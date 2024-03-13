Социальный контракт — безвозмездные деньги на бизнес до 350 тыс. руб

Posted 13 марта, 08:18
Published 13 марта, 08:18
Modified 9 сентября, 20:02
Updated 9 сентября, 20:02
В жизни людей не редко бывают тяжелые времена, которые сказываются на материальном положении как одного человека, так и всей семьи. Для выхода из трудных ситуаций государство создало социальный контракт, призванный помочь человеку выбраться из сложных жизненных обстоятельств. Эта мера носит временный характер, в течении которого можно снова встать на ноги.
Помимо поддержи, социальный контракт помогает людям бесплатно получить профессию, трудоустроиться и даже открыть свой бизнес. Последний пункт является наиболее привлекательным, так как позволяет стать предпринимателем, не вкладывая своих денег.
Получить соцконтракт могут граждане любого региона, которые получают низкий доход или не имеют его по независящим от них причинам (например, уход за ребенком или престарелым членом семьи). Для получения соцвыплаты в расчет берутся последние три рабочих месяца, которые должны быть ниже регионального прожиточного минимума.
В 2024 году в Москве прожиточный минимум для работающих граждан составляет — 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, для несовершеннолетних граждан — 15 582 рублей.
Ирина Смирнова, основатель Центра защиты бизнеса и налоговый консультант, рассказала подробности условий государственной поддержки. Соцконтракт не является пособием, его нельзя тратить по своему усмотрению. Он может быть выделен только на следующие цели:
При поиске работы с гражданином заключается договор от 3 до 9 месяцев, в течении которых безработный становится на учет в центр занятости и ищет себе работу. В это время ему выплачивается прожиточный минимум.
При желании, гражданин может получить образование, но чаще речь идет о проф переподготовке или получение дополнительного проф образования на курсах, которые занимают от 1 до 6 месяцев. Таким образом, можно выучиться на парикмахера или получить удаленную профессию контент-менеджера.
Открыть свое дело можно при помощи денег, которые государство дает безвозмездно. Так как максимальная сумма контракта не большая — до 350 тыс. рублей, то люди в основном открываю небольшие предприятия или частные кабинеты.
Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина рассказала, что 25% всех заключенных соцконтрактов относятся к сфере красоты (маникюрные кабинеты, парикмахерские). Вторым по популярности является бизнес по изготовлению уличной, садовой и домашней мебели и пчелиных ульев. На третьем месте расположились — сельское хозяйство, на четвертом — ремонт одежды и обуви, ателье, на пятом — перевозки.
Ирина Смирнова рассказала как можно получить соцконтракт на открытие бизнеса. Для этого необходимо:
1. Подать заявление. Сделать это можно через портал Госуслуг. Соответствие статусу малоимущего соцзащита проверяет самостоятельно через межведомственные порталы.
2. Получить приглашение. По истечении 30 дней с момента подачи заявления соцзащита вызывает гражданина для беседы.
3. Пройти собеседование. Главное в беседе с комиссией ответить на все их вопросы и знать на что конкретно пойдут деньги государства.
4. Получить выплату. Деньги отправляются в течение 30 дней с момента получения заявления.
«Деньги чаще всего выдают на оборудование, закупку материалов и мебели, оформление лицензии, аренду. Соцконтракт не выдается на доставку покупок и на товары и услуги второстепенной роли, без которых можно запустить бизнес. При рассмотрении бизнес-плана комиссия может отклонить некоторые из позиций, которые она сочтет лишними», — рассказывает Ирина Смирнова.
По истечении года соцзащита запросит данные для оценки эффективности работы программы. Нужно сохранить все чеки для отчетности. Также, в течение года нельзя закрывать бизнес, на который выделялись деньги, даже если доход с него равен нулю.
В иных случаях государство оказывает помощь в рамках «осуществление мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации» на срок от 3 до 6 месяцев.
Чаще всего под такую категорию попадают люди, у которых случилось несчастье — пожар, унесший всё имущество, весеннее половодье, потоп, иные тяжелые ситуации. Выделенные деньги поступают пострадавшим в размере минимального прожиточного минимума по региону, которые можно тратить на еду, одежду, школьные принадлежности для детей, а также лечение.
Сергей Ионов, коммерческий директор компании «Третий Рим», считает, что социальный контракт это эффективный инструмент поддержки людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации:
«Он помогает людям обрести уверенность в себе, найти работу и улучшить свое материальное положение. Я рекомендую всем, кто испытывает финансовые трудности, ознакомиться с условиями получения социального контракта. Специалисты органов социальной защиты населения помогут вам оформить все необходимые документы и подобрать наиболее подходящую для вас программу. В целом, социальный контракт — это реальная помощь от государства тем, кто в ней нуждается. С помощью этой программы люди могут получить необходимые ресурсы для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14