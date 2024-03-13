Сестра Ефремова решилась на пластику вопреки рекомендациям кардиолога

По словам Анастасии, перед тем, как сделать пластические процедуры, она проходила обследование, по результатам которого кардиолог категорически запретил ей ложиться под нож хирурга. При этом, говорит сестра актера, анестезиолог сказал ей, что это «ерунда». Ефремова поверила последнему и решилась на подтяжку. Операция прошла успешно, но через две недели Анастасию госпитализировали с обширным инфарктом.