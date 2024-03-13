Новый тренд для ИЖС — модульные растущие дома за 3 дня

Posted 13 марта, 09:47
Published 13 марта, 09:47
Modified 9 сентября, 20:04
Updated 9 сентября, 20:04
Модульные дома стали трендом последних лет во многих странах. Такие конструкции изготавливаются на заводе, что сокращает сроки строительства и гарантирует более высокое качество дома.
Как правило, такие дома стоят дешевле обычных из-за более быстрых сроков строительства и меньшего количества часов, затрачиваемых на строительную площадку.
Модульные дома — это разновидность сборных домов, состоящих более чем из одной секции, которые должны быть собраны на строительной площадке.
В компании HoltsovHouse рассказали на одном из примеров, каким удобным и красивым может быть дом из модулей. А главное, в будущем его можно увеличить за счет добавления новых элементов.
Процесс производства модульных домов занимает не более 2-ух месяцев. Строятся они в два этапа: первый на заводе, а второй на месте установки. На заводе дом собирается из двух или более частей, проводится утепление, внешняя обшивка и внутренний ремонт.
Строительство модульных домов предлагает гибкость дизайна и возможности индивидуальной планировки помещений. Компании, которые занимаются строительством такой недвижимости, предлагают свои проекты, в которые можно вносить изменения.
В готовых модулях уже есть оборудованные комнаты под кухню, ванная комната, окна, двери, отопление. Дома поставляются полностью с проводкой, водопроводом и на месте подключаются к имеющимся коммуникациям. Оказавшись на строительной площадке, отдельные детали соединяются в единое целое.
Во многих отношениях модульные дома превосходят традиционные, а после сборки их невозможно отличить от аналогов традиционной постройки. Специальные технологии строительства модульных домов значительно повышают их энергоэффективность — энергетический класс A ++, A + или B.
После установки модульные дома прослужат столько же, сколько и обычные.
Поскольку модульная недвижимость представляет собой разновидность сборных домов, вы по-прежнему выиграете от низких затрат на рабочую силу, транспортные расходы и стоимость стройматериалов.
Единственное, на что следует обратить внимание в отношении модульных домов, это то, что вы обычно оплачиваете транспортные расходы за каждый из модулей, которые необходимо доставить и увеличиваете затраты на подключение модулей на месте.
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