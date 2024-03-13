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Posted 13 марта, 09:47

Published 13 марта, 09:47

Modified 9 сентября, 20:04

Updated 9 сентября, 20:04

Новый тренд для ИЖС — модульные растущие дома за 3 дня

13 марта 2024, 09:47
Как за считанные дни стать обладателем дома мечты, не тратя на стройку и ремонт годы жизни

Модульный дом под ключ

Модульные дома стали трендом последних лет во многих странах. Такие конструкции изготавливаются на заводе, что сокращает сроки строительства и гарантирует более высокое качество дома.

Как правило, такие дома стоят дешевле обычных из-за более быстрых сроков строительства и меньшего количества часов, затрачиваемых на строительную площадку.

Модульные дома — это разновидность сборных домов, состоящих более чем из одной секции, которые должны быть собраны на строительной площадке.

В компании HoltsovHouse рассказали на одном из примеров, каким удобным и красивым может быть дом из модулей. А главное, в будущем его можно увеличить за счет добавления новых элементов.

Сколько по времени строятся модульные дома

Процесс производства модульных домов занимает не более 2-ух месяцев. Строятся они в два этапа: первый на заводе, а второй на месте установки. На заводе дом собирается из двух или более частей, проводится утепление, внешняя обшивка и внутренний ремонт.

Строительство модульных домов предлагает гибкость дизайна и возможности индивидуальной планировки помещений. Компании, которые занимаются строительством такой недвижимости, предлагают свои проекты, в которые можно вносить изменения.

В готовых модулях уже есть оборудованные комнаты под кухню, ванная комната, окна, двери, отопление. Дома поставляются полностью с проводкой, водопроводом и на месте подключаются к имеющимся коммуникациям. Оказавшись на строительной площадке, отдельные детали соединяются в единое целое.

Модульные дома для круглогодичного проживания

Во многих отношениях модульные дома превосходят традиционные, а после сборки их невозможно отличить от аналогов традиционной постройки. Специальные технологии строительства модульных домов значительно повышают их энергоэффективность — энергетический класс A ++, A + или B.



После установки модульные дома прослужат столько же, сколько и обычные.

Стоимость модульных домов

Поскольку модульная недвижимость представляет собой разновидность сборных домов, вы по-прежнему выиграете от низких затрат на рабочую силу, транспортные расходы и стоимость стройматериалов.

Единственное, на что следует обратить внимание в отношении модульных домов, это то, что вы обычно оплачиваете транспортные расходы за каждый из модулей, которые необходимо доставить и увеличиваете затраты на подключение модулей на месте.

Плюсы и минусы модульных домов

Плюсы модульных домов

  • Планировка этажа может быть больше, чем у стандартного сборного дома.
  • Они обеспечивают большую гибкость дизайна за счет размеров и линий крыши.
  • У вас есть больше возможностей для ориентации ваших модулей на сайте. Это означает, что вы можете расположить определенные комнаты так, чтобы они были освещены солнечным светом и открывали виды.
  • Более урбанистичный, современный и дизайнерский внешний вид.
  • Проще соблюдать транспортные ограничения и приспосабливаться к узким дорогам.

Минусы модульных домов

  • Для герметизации соединяемых стен требуется больше материалов.
  • Более высокие транспортные расходы из-за многократных поставок.
  • Требуется больше работы на стройплощадке для сборки модулей, соединения крыши и ремонта отделки.
  • Увеличение сроков изготовления за счет нескольких модулей.
  • Индивидуальные модульные конструкции требуют дополнительных материалов и планирования.
  • Высота дома не может превышать 5,2 м из-за требований безопасности транспортировки.
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#Недвижимость#Жилье#Строительство#Интерьер
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