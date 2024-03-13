Какие овощи есть сырыми полезнее и не стоит подвергать тепловой обработке

Морковь есть в любом доме: из нее делают салаты, добавляют этот овощ в первые или вторые блюда или даже готовят с ней сладкую морковную «кашу» и пироги. Польза от этого овоща огромна, так как в состав моркови в большом количестве входит провитамин А, а также витамины С, В, Е и К, бета-каротин, калий, натрий, магний, фосфор, кальций, железо, медь, цинк и йод. Кроме того, морковь содержит клетчатку.