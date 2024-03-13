Какие овощи есть сырыми полезнее и не стоит подвергать тепловой обработке

Posted 13 марта, 07:50
Published 13 марта, 07:50
Modified 9 сентября, 20:03
Updated 9 сентября, 20:03
Хотя кабачки обычно готовят отдельно или включают в состав сложных блюд, их вполне можно употреблять сырыми. Для этих целей берут молодые кабачки, которые идеально подходят для диетического питания. Этот овощ богат витаминами А и группы В, а также калием, и при этом 100 г его содержит всего 80 ккал.
От термически обработанных кабачков пользы меньше, чем от сырых, так как в процессе готовки они теряют часть полезных веществ и вкусовых качеств. Из сырых кабачков можно приготовить салат, соединив их, например, с морковью или сельдереем и заправив лимонным соком, а можно употреблять их и просто так — в чистом виде.
Такой вкусный овощ, как цветная капуста, — отличный выбор для тех, кто стремится держать под контролем свой свой вес. Ее польза заключается в малой калорийности и содержании большого количества клетчатки, которая способствует насыщению и помогает работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). А еще овощ насыщен витаминами С и К, растительными белками и антиоксидантами.
Чтобы получить максимальную пользу от употребления цветной капусты, ее лучше есть сырой — в чистом виде или в сочетании с другими овощами и зеленью. Такое блюдо идеально подходит для легкого перекуса, его можно заправить лимонным соком, растительным маслом, йогуртом или хумусом.
Еще один овощ, который в процессе тепловой обработки теряет часть полезных свойств — сладкий (болгарский) перец. Польза этого овоща при употреблении его в сыром виде огромна, так как он содержит большое количество витамина С. При тепловой обработке этот витамин разрушается, а вкус перца утрачивает яркость и насыщенность.
Сладкий перец в сыром виде подходит для салатов, так как он замечательно сочетается со многими свежими овощами. Кроме того, им можно украшать готовые блюда.
Морковь есть в любом доме: из нее делают салаты, добавляют этот овощ в первые или вторые блюда или даже готовят с ней сладкую морковную «кашу» и пироги. Польза от этого овоща огромна, так как в состав моркови в большом количестве входит провитамин А, а также витамины С, В, Е и К, бета-каротин, калий, натрий, магний, фосфор, кальций, железо, медь, цинк и йод. Кроме того, морковь содержит клетчатку.
По мнению диетологов, регулярное употребление моркови в сыром виде принесет организму наибольшую пользу — овощ поможет укрепить иммунитет и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Сельдерей съедобен весь, но в данном случае речь пойдет о его корневой части. Корень сельдерея широко используется в кулинарии, но его можно также есть сырым — например, в составе салатов. Этот овощ может принести организму ощутимую пользу благодаря высокому содержанию калия, магния, кальция и натрия, а также эфирных масел. При этом сельдерей еще и обладает низкой калорийностью.
Важно! Сельдерей, при всей его пользе, является довольно сильным аллергеном, поэтому перед тем, как включить его в свое меню, желательно удостовериться в том, что у вас нет аллергии на этот овощ. Кроме того, его нежелательно употреблять людям, имеющим проблемы с ЖКТ.
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