Чтобы наращивать мышцы, необязательно работать с большими весами

Posted 13 марта, 09:19
Published 13 марта, 09:19
Modified 9 сентября, 20:02
Updated 9 сентября, 20:02
Согласно проведённому недавно анализу почти двухсот исследований, в которых участвовали более 5000 человек, выяснилось. что большие веса, позволяющие делать всего 2-3 упражнения в одном подходе, не обязательны. Как выяснилось, можно работать с лёгким весом. Важно приблизиться к пределу — точке, после которой невозможно делать ещё подходы. В этом случае мышцы также растут.
Быстрое сокращение мышц, например при спринте, увеличивает силу, однако такие нагрузки быстро утомляют. А так называемые медленные сокращения, наблюдаемые при марафоне, развивают выносливость. Если стоит задача нарастить мышцы, лучше использовать быстрые упражнения. Их потенциал в этом плане выше на 30–50%.
В то же время важно тренироваться до такой степени, когда последние повторения трудно выполнять, в этом случае результат гарантирован.
Когда речь идёт не о размере мышц, а о силе, то всё-таки стоит работать с серьёзным отягощением. Когда тренировки направлены на рост мышечной массы, вес снарядов не играет большой роли. Более важно проделать определённый объём работы, после чего мышцы получают сигнал к росту. Эксперты утверждают, что необходимо выполнить минимум 2 подхода, но так, чтобы приблизиться к усталости.
По словам учёных, важно быть последовательным в достижении поставленной цели. Это касается и наращивания мышц. Говоря проще, если посещать спортзал нерегулярно, то результата не будет. Психологи рекомендуют чаще напоминать себе о том, ради чего вы занимаетесь спортом и рисовать в голове образ, которого хотите достичь. Также желательно заниматься с тренером, таким образом результат достигается быстрее, к тому же создаётся атмосфера товарищества. Это помогает тем, кто боится оставаться с фитнесом один на один.
Помимо того, важно полюбить свои тренировки. При этом если не нравятся определённые упражнения, их можно заменить другими, как и тип их выполнения. Главное — желание и последовательность в реализации планов.
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