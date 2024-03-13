Чтобы наращивать мышцы, необязательно работать с большими весами

По словам учёных, важно быть последовательным в достижении поставленной цели. Это касается и наращивания мышц. Говоря проще, если посещать спортзал нерегулярно, то результата не будет. Психологи рекомендуют чаще напоминать себе о том, ради чего вы занимаетесь спортом и рисовать в голове образ, которого хотите достичь. Также желательно заниматься с тренером, таким образом результат достигается быстрее, к тому же создаётся атмосфера товарищества. Это помогает тем, кто боится оставаться с фитнесом один на один.