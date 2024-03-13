9 продуктов для улучшения памяти и когнитивных функций

Однако важно следить за тем, чтобы рыба, которую вы потребляете, была выловлена в естественных условиях, а не выращена на ферме. Лосось, выращенный на ферме, намного уступает продукту по питательной ценности, а риск заражения бактериями и другими токсинами намного выше, чем у рыбы, выловленной в естественных условиях.