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Posted 13 марта, 16:42

Published 13 марта, 16:42

Modified 9 сентября, 20:06

Updated 9 сентября, 20:06

9 продуктов для улучшения памяти и когнитивных функций

9 продуктов для улучшения памяти и когнитивных функций

13 марта 2024, 16:42
Фото: Изображение Midjourney
9 продуктов для улучшения памяти и когнитивных функций
Вы отсрочите старость и будете находиться в здравом уме до глубокой старости, если начнете 4 раза в неделю есть эти продукты

Продукты для улучшения здоровья мозга и памяти

Продукты для улучшения здоровья мозга и памятиПродукты для улучшения здоровья мозга и памяти
Продукты для улучшения здоровья мозга и памяти. Фото: Изображение Midjourney

Диетологи всего мира рекомендуют питание с высоким содержанием жиров и клетчатки, низким содержанием углеводов и богатым полезными для кишечника пробиотиками. Но эти продукты не только являются строительным материалом вашего здоровья, но и стимулируют работу мозга.

Эти девять продуктов обладают невероятными перспективами в качестве мощных эпигенетических модуляторов, которые могут оптимизировать здоровье мозга и когнитивные функции. Изменение питания может оказать огромное влияние на улучшение здоровья мозга и предотвратить многие из наших неврологических заболеваний.

 

Масла на растительной основе

Растительные масла для молодости организма и мозгаРастительные масла для молодости организма и мозга
Растительные масла для молодости организма и мозга. Фото: Изображение Midjourney

Растительные продукты, в частности оливковое масло первого отжима и кокосовое масло, обладают огромным потенциалом для укрепления мозга. Оливковое масло богато полифенолами, мощными антиоксидантами, которые устраняют когнитивный дефицит, вызванный как естественным процессом старения, так и болезнями.

Кокосовое масло также содержит полифенолы и делает для человека еще больше, напрямую улучшая способность нейронов и клеточных мембран мозга выполнять свои клеточные функции.

Однако будьте осторожны! Эти масла настолько популярны в производстве, что могут быть низкого качества. Убедитесь, что вы покупаете высококачественные версии, сертифицированные, органические и без ГМО.

 

Орехи

Орехи для питания мозгаОрехи для питания мозга
Орехи для питания мозга. Фото: Изображение Midjourney

Орехи богаты различными питательными веществами, поддерживающими работу мозга, такими как витамин Е, жиры омега-3, медь и марганец. Было доказано, что эти компоненты помогают питать и защищать клетки мозга, предотвращать или обращать вспять снижение когнитивных способностей и улучшать когнитивные функции.

Однако не все орехи созданы равными: избегайте арахис, который на самом деле вовсе не орех! Сосредоточьтесь на органических грецких орехах и миндале, не содержащих ГМО.

Если вам часто хочется перекусить между приемами пищи, орехи — фантастический и полезный вариант, потому что они утоляют жажду без «пустых» калорий, содержащихся в чипсах и других закусках с высокой степенью переработки.

 

Жирная рыба, выловленная в дикой природе

Жирная рыба, выловленная в дикой природеЖирная рыба, выловленная в дикой природе
Жирная рыба, выловленная в дикой природе. Фото: Изображение Midjourney

Жирная рыба, особенно лосось, являются отличными источниками докозагексаеновой кислоты, повышающей уровень BDNF, омега-3, более известной как DHA. Эта жирная кислота играет решающую роль в развитии и защите клеток мозга, особенно миелиновой оболочки, и при регулярном употреблении способна значительно улучшить память и когнитивные способности.

Однако важно следить за тем, чтобы рыба, которую вы потребляете, была выловлена в естественных условиях, а не выращена на ферме. Лосось, выращенный на ферме, намного уступает продукту по питательной ценности, а риск заражения бактериями и другими токсинами намного выше, чем у рыбы, выловленной в естественных условиях.

Помимо лосося, который на сегодняшний день является самой популярной жирной рыбой, другие варианты включают сардины, форель и сельдь.

 

Ягоды

Ягоды для улучшения памятиЯгоды для улучшения памяти
Ягоды для улучшения памяти. Фото: 1MI

Ягоды богаты антиоксидантами, флавоноидами и антоцианами, что делает их суперпродуктом для улучшения памяти и когнитивных функций. Эти питательные вещества помогают защитить клетки мозга от окислительного повреждения, вызываемого свободными радикалами, и позволяют клеткам мозга максимально раскрыть свой потенциал.

Исследование, опубликованное в журнале Annals of Neurology, показало, что высокое потребление флавоноидов, может снизить темпы снижения когнитивных способностей у пожилых людей. Кроме того, ягоды содержат огромную дозу антиоксидантов, которые помогают уменьшить системное воспаление, оказывающее разрушительное воздействие на здоровье мозга.

 

Ферментированные продукты

КефирКефир
Кефир. Фото: Изображение Midjourney

Ферментация веками использовалась культурами по всему миру для создания продуктов, содержащих большое количество полезных бактерий. Эти бактерии, называемые пробиотиками, играют жизненно важную роль в поддержании хрупкого баланса вашего микробиома, который поддерживает психическое здоровье, память и когнитивные способности.

Распространенными продуктами, богатыми пробиотиками, являются кефир, кимчи, чайный гриб, квашеная капуста, а также маринованные фрукты и овощи. В дополнение к пробиотикам не менее важно потребление достаточного количества пребиотической клетчатки.

Примерами продуктов, богатых пребиотической клетчаткой, являются зелень одуванчика, чеснок, лук и спаржа, которые лучше употреблять в сыром виде.

 

Наземные листовые овощи

Наземные листовые овощиНаземные листовые овощи
Наземные листовые овощи. Фото: Изображение Midjourney

Наземные листовые овощи должны быть в центре внимания любой диеты, направленной на оптимизацию здоровья мозга. Эти овощи богаты различными витаминами и минералами, такими как витамин А, витамин С, витамин К, калий, железо и фолиевая кислота.

Они также содержат набор антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалением, уничтожают вредные свободные радикалы и укрепляют здоровье мозга. Наконец, многие наземные листовые овощи содержат пребиотическую клетчатку, которая помогает питать и поддерживать здоровый микробиом кишечника.

Примеры распространенных наземных листовых овощей включают спаржу, капусту, брокколи и шпинат.

 

Авокадо

Употребление авокадо в салате повышает питательную ценность блюдаУпотребление авокадо в салате повышает питательную ценность блюда
Употребление авокадо в салате повышает питательную ценность блюда. Фото: 1MI

В авокадо очень много мононенасыщенных жиров, которые, как неоднократно доказывалось, снижают риск сердечных заболеваний, снижают кровяное давление и повышают чувствительность к инсулину. Фактически, это самый мощный продукт, который мы должны есть ежедневно, чтобы улучшить здоровье мозга.

Авокадо можно употреблять как самостоятельное блюдо, в салате или в качестве масла при приготовлении пищи и приправ, поэтому его можно включать практически в любой рацион.

 

Яйца

Яйца содержит ценный холин для мозгаЯйца содержит ценный холин для мозга
Яйца содержит ценный холин для мозга. Фото: Изображение Midjourney

Яйца помогают улучшить здоровье мозга двумя важными способами. Во-первых, в яйцах содержится холин, который после употребления в пищу превращается организмом в ацетилхолин. Ацетилхолин является важнейшим нейромедиатором в нервной системе, который передает сообщения между клетками, в первую очередь между двигательными нейронами и опорно-двигательным аппаратом, но он также играет центральную роль в памяти и познании.

Во-вторых, яйца содержат холестерин, который, вопреки распространенному мнению, невероятно полезен. Холестерин входит в состав мембран клеток мозга и функционирует как ключевой антиоксидант, защищающий их от повреждений, вызванных окислением.

 

Куркума

Куркума обладает противовоспалительным эффектомКуркума обладает противовоспалительным эффектом
Куркума обладает противовоспалительным эффектом. Фото: Изображение Midjourney

Куркума, активным ингредиентом которой является куркумин, обладает очень мощными противовоспалительными свойствами и имеет длинную кулинарную историю. На самом деле, самое старое известное упоминание об этой специи можно найти в ведических текстах на санскрите, которые датируются 1700 годом до нашей эры!

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#Эмилия Шпилева#Здоровье#Еда
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