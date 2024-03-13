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Posted 13 марта, 15:40

Published 13 марта, 15:40

Modified 9 сентября, 20:06

Updated 9 сентября, 20:06

12 женских причесок в стиле old money bob для брюнеток

13 марта 2024, 15:40
Эти прически выглядят дорого, но не стоят больших затрат. 12 наглядных примеров как быть в тренде «тихая роскошь»

Прически для брюнеток в стиле old many

Один из самых важных аксессуаров женского образа это волосы. Их цвет, прическа и форма могут меняться и передавать индивидуальный стиль. Популярное направление «old money», которое переводится как «тихая роскошь», стало новым трендом 2023 и 2024 года. В его содержание входят такие понятия, как качественно, дорого, но скромно и без излишеств.

Что отличает прически «олд мани» от других:

  • изысканность
  • стиль
  • простота
  • элегантность

Самые роскошные женщины мира всегда носили прически в стиле old many, поэтому их никогда нельзя было назвать неухоженными или некрасивыми. Пристально внимание к своему образу и тщательный уход за каждым волоском всегда делали таких дам иконой стиля.

Стрижка в стиле old many

В 2024 году стрижка «боб» занимает центральное место, поэтому даже получила название old money bob. Главным преимуществом такой стрижки является то, что она подходит практически каждому типу лица и имеет супер элегантный вид благодаря своей простоте. Законодательницей моды и инфлюенсером этой стрижки является модель Хэйли Бибер.

Между прочим, эта прическа была популярна в 90-х, и такие модели, как Линда Евангелиста, славились ею.

«Мягкое струящееся каре с четким контуром это идеальная прическа на все случаи жизни. Пышность — ключ к созданию этого стиля олд мани. Фен и круглая щетка придадут вашему образу наилучшую форму, создав объем и подвижность», — рассказывает Дженнифер Кораб, парикмахер и владелица салона Renaissance в Нью-Джерси.

Цвет волос для брюнеток в стиле old many

Выбор правильного оттенка волос для брюнетки old money является ключом к созданию образа, излучающего изысканность. Цвет волос должен быть естественным продолжением женской индивидуальности. Для дорогого образа нужно выбрать насыщенный оттенок от шоколадного до карамельного. Насыщенность цвета волос придает локонам глубину и объемность, создавая роскошную текстуру.

Универсальная прическа в стиле old money

Девушки с прическами в стиле old money имеют в основном гладкие или волнистые распущенные волосы, тщательно уложенные волосок к волоску. Универсальность такой укладки играет ключевую роль в современном и быстро меняющемся мире, будь вы на вечеринке или на прогулке с друзьями.

Три прически для волос в стиле «олд мани»

1. Неподвластные времени волны

Создайте образ, подходящий для выхода на красную дорожку с мягкими ниспадающими волнами, которые дополняют богатство волос брюнетки old money.

2. Безупречная элегантность

Для создания современного образа выберите гладкий образ, подчеркивающий глянцевую глубину волос брюнетки old money. В этом современном стиле легко сочетаются традиции и нотка шикарной изысканности. Это могут быть как распущенные волосы, так и зачесанные в гладкий пучок.

3. Винтажная прическа

Воспользуйтесь очарованием винтажности, уложив волосы брюнетки old money в классическую прическу. Этот неподвластный времени образ выходит за рамки эпох, излучая изящество и утонченность. Берите пример с Дита фон Тиз.

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#Эмилия Шпилева#Красота#Мода#Прически#Тренды 2024
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