12 женских причесок в стиле old money bob для брюнеток

Posted 13 марта, 15:40
Published 13 марта, 15:40
Modified 9 сентября, 20:06
Updated 9 сентября, 20:06
Один из самых важных аксессуаров женского образа это волосы. Их цвет, прическа и форма могут меняться и передавать индивидуальный стиль. Популярное направление «old money», которое переводится как «тихая роскошь», стало новым трендом 2023 и 2024 года. В его содержание входят такие понятия, как качественно, дорого, но скромно и без излишеств.
Что отличает прически «олд мани» от других:
Самые роскошные женщины мира всегда носили прически в стиле old many, поэтому их никогда нельзя было назвать неухоженными или некрасивыми. Пристально внимание к своему образу и тщательный уход за каждым волоском всегда делали таких дам иконой стиля.
В 2024 году стрижка «боб» занимает центральное место, поэтому даже получила название old money bob. Главным преимуществом такой стрижки является то, что она подходит практически каждому типу лица и имеет супер элегантный вид благодаря своей простоте. Законодательницей моды и инфлюенсером этой стрижки является модель Хэйли Бибер.
Между прочим, эта прическа была популярна в 90-х, и такие модели, как Линда Евангелиста, славились ею.
«Мягкое струящееся каре с четким контуром это идеальная прическа на все случаи жизни. Пышность — ключ к созданию этого стиля олд мани. Фен и круглая щетка придадут вашему образу наилучшую форму, создав объем и подвижность», — рассказывает Дженнифер Кораб, парикмахер и владелица салона Renaissance в Нью-Джерси.
Выбор правильного оттенка волос для брюнетки old money является ключом к созданию образа, излучающего изысканность. Цвет волос должен быть естественным продолжением женской индивидуальности. Для дорогого образа нужно выбрать насыщенный оттенок от шоколадного до карамельного. Насыщенность цвета волос придает локонам глубину и объемность, создавая роскошную текстуру.
Девушки с прическами в стиле old money имеют в основном гладкие или волнистые распущенные волосы, тщательно уложенные волосок к волоску. Универсальность такой укладки играет ключевую роль в современном и быстро меняющемся мире, будь вы на вечеринке или на прогулке с друзьями.
Создайте образ, подходящий для выхода на красную дорожку с мягкими ниспадающими волнами, которые дополняют богатство волос брюнетки old money.
Для создания современного образа выберите гладкий образ, подчеркивающий глянцевую глубину волос брюнетки old money. В этом современном стиле легко сочетаются традиции и нотка шикарной изысканности. Это могут быть как распущенные волосы, так и зачесанные в гладкий пучок.
Воспользуйтесь очарованием винтажности, уложив волосы брюнетки old money в классическую прическу. Этот неподвластный времени образ выходит за рамки эпох, излучая изящество и утонченность. Берите пример с Дита фон Тиз.
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