12 женских причесок в стиле old money bob для брюнеток

Один из самых важных аксессуаров женского образа это волосы. Их цвет, прическа и форма могут меняться и передавать индивидуальный стиль. Популярное направление «old money», которое переводится как «тихая роскошь», стало новым трендом 2023 и 2024 года. В его содержание входят такие понятия, как качественно, дорого, но скромно и без излишеств.