Ученые назвали главную причину вынужденного одиночества

Стоит отметить, что далеко не все люди чувствуют себя несчастными из-за своего одиночества. Многие на самом деле вполне довольны своей жизнью и не испытывают душевных мук от отсутствия постоянного спутника жизни. Как правило, это люди, осознанно выбравшие такой образ жизни. Их называют добровольными одиночками. В исследовании же речь идет о тех, кто испытывает трудности с поиском постоянного спутника жизни.