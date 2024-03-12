Ученые назвали главную причину вынужденного одиночества

Posted 12 марта, 10:10
Published 12 марта, 10:10
Modified 9 сентября, 19:57
Updated 9 сентября, 19:57
В выпуске журнала Personality and Individual Differences за январь 2024 года опубликовано исследование, в котором ученые проанализировали 17 возможных причин, из-за которых могут возникать трудности в поиске второй половинки. В числе этих факторов — невротичность, неприязнь, неумение общаться с противоположным полом, разборчивость и другие.
Стоит отметить, что далеко не все люди чувствуют себя несчастными из-за своего одиночества. Многие на самом деле вполне довольны своей жизнью и не испытывают душевных мук от отсутствия постоянного спутника жизни. Как правило, это люди, осознанно выбравшие такой образ жизни. Их называют добровольными одиночками. В исследовании же речь идет о тех, кто испытывает трудности с поиском постоянного спутника жизни.
Выборка исследования
В опросе принимали участие 1432 грекоязычных жителя Республики Кипр — 734 женщины и 698 мужчин. Средний возраст групп — 35 лет и 39 лет соответственно. При этом 27% респондентов находились в отношениях, 21% состояли в официальном браке и 21% были вынужденными одиночками. Более 16% опрошенных имели детей от предыдущих отношений. Уточняется, что одинокими считались участники, которые не состояли в отношениях в среднем четыре года. Опрос включал в себя 10 частей.
Цель исследования
Ученые поставили задачу выявить корреляцию между каждым из 17 факторов и вынужденным одиночеством. К этим факторам относились индекс массы тела (ИМТ), покладистость, умение идти на компромисс, способность понимать сигналы романтического интереса и флиртовать. Также в этот список вошли добросовестность, невротизм, самооценка и восприятие ценности партнера, открытость, разборчивость. Ученые выявляли связь одиночества с такими предикатами, как застенчивость, сексуальное функционирование и влечение, экстраверсия. Помимо этого, учитывались сексуальная ориентация респондентов и наличие детей от прежних отношений.
Результаты опроса
Исследователи пришли к следующим выводам. Женщины, не склонные к флирту, с самой высокой долей вероятности могут так и не встретить вторую половинку. Также отмечается высокий риск вынужденного одиночества у женщин с сексуальными расстройствами, хорошей разборчивостью и низкой покладистостью в отношениях. Преградой к выстраиванию отношений с противоположным полом косвенно являются застенчивость, трудности восприятия сигналов романтического интереса и несговорчивость.
У мужчин главной причиной, мешающей построить отношения, также является плохая способность к флирту. Помимо этого, подобные проблемы возникают у невротичных личностей и у мужчин с низкой самооценкой. В частности, у тех, кто считает себя недостаточно хорошим для партнера. Для мужской части выборки оказался важным и такой фактор, как отсутствие детей от предыдущих отношений. В числе косвенных причин: добросовестность, высокий ИМТ, плохое сексуальное функционирование и чувство собственной непривлекательности.
Таким образом, главной причиной трудностей в поиске пары и мужчин, и у женщин является плохая способность к флирту.
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