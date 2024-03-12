Стиль old money: как одеться в таком стиле в офис, на отдых или по другим поводам

Posted 12 марта, 11:07
Published 12 марта, 11:07
Modified 9 сентября, 19:57
Updated 9 сентября, 19:57
Old money на русский язык можно перевести как «старые деньги» — так в Европе и в США называют многовековые капиталы, принадлежащие известным семьям. Представители этих семей одеваются особым образом — дорого, качественно, подчеркнуто элегантно. Именно этот принцип и лег в основу стиля «олд мани».
Для офисного образа стиль old money подходит идеально, поскольку он предполагает достаточно строгие и сдержанные решения. Вариант для работы — элегантный пиджак или трикотажный кардиган без броского декора, выдержанный в спокойной гамме, классические брюки с аккуратными стрелками, однотонная блузка.
Стиль old money не предполагает эффектных и броских украшений, равно как и подобного макияжа, что вполне вписывается в базовую концепцию офисного дресс-кода.
Образ в стиле old money для вечеринки можно создать на основе платья типа «футляр» — женственного, элегантного и подчеркнуто сдержанного. Другой вариант — юбка длины миди и блузка, желательно однотонная. Дополнить ансамбль можно будет неброским украшением — например, колье или серьгами.
Для повседневного образа в стиле «олд мани» подойдут брюки клеш или уже упоминавшиеся модели в классическом исполнении, джемпер с воротником поло, жилет из трикотажа. Также подойдет и футболка — однотонная и качественная. Короткие юбки тоже допускаются — предпочтение следует отдавать так называемым теннисным моделям.
Базовый принцип стиля old money — минимум оттенков. Стоит отказаться от комбинации большого количества разных цветов. Наиболее предпочтительны гаммы из светлой палитры — синие, зеленые, коричневые цвета, черный цвет.
Что касается материалов одежды, то для образа в стиле «олд мани» подойдут предметы гардероба, выполненные из натуральной шерсти, кашемира, твида. Принты допускаются, но только нейтральные — горох, тонкая полоска. Одежда должна выглядеть аккуратно, опрятно, быть без катышков и зацепок.
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