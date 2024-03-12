Стиль old money: как одеться в таком стиле в офис, на отдых или по другим поводам

Главное о стиле old money Как одеться в офис Как одеться на вечеринку Повседневный ансамбль Полезные советы

Old money — один из самых популярных стилей в одежде. Так предпочитают одеваться мировые трендсеттеры, а также обычные девушки и женщины, следящие за модой. Рассказываем, как одеться в стиле «олд мани» на работу, вечеринку, какую одежду включить в гардероб.