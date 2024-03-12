Сколько стоит отдохнуть в Турции в 2024 году

Несмотря на подорожание отдыха в Турции, россияне готовы платить — уже сегодня они активно бронируют поездки на лето, поскольку опасаются, что дальше цены будут только повышаться. Как отмечают туроператоры, в 2024 году продажи могут вырасти почти на 50%. Впрочем, есть и такие туристы, которые предпочитают ждать и надеяться, что цены все-таки снизятся. Так, платить почти полмиллиона рублей (а именно столько стоит отдых в Турции на троих на две недели летом 2024 года) готовы далеко не все — туристы убеждены, что подобный тур попросту не стоит таких/этих денег.