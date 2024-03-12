Сколько стоит отдохнуть в Турции в 2024 году

Posted 12 марта, 11:43
Published 12 марта, 11:43
Modified 9 сентября, 19:58
Updated 9 сентября, 19:58
2023 год запомнился многим туристам резким подорожанием стоимости путевок на заграничные курорты, в том числе в Турцию. В 2024 году поклонники отдыха all inclusive ждали нового повышения цен, однако в некоторых СМИ появилась информация о том, что стоимость, напротив, снижается — путевки уже подешевели на 30-40%. Впрочем, вскоре выяснилось, что ничего подобного не произошло: стоимость туров осталась как минимум на уровне прошлого года.
В некоторых отелях Турции стоимость размещения действительно снизилась, однако на общей цене турпакета это не сказалось. Сравнивая стоимость отдыха в Турции сегодня и год назад, можно утверждать, что цены либо не изменились, либо даже выросли. Снижения стоимости, как утверждают российские туроператоры, ждать не стоит.
Судя по предложениям, которые опубликованы на сайтах туроператоров в интернете, отдых в Аланье в отеле «три звезды» с вылетом из Санкт-Петербурга будет стоить как минимум 170 000 рублей в неделю. Аналогичный отдых в отеле более высокой категории обойдется уже в 180 000 рублей, а в гостинице «пять звезд» можно отдохнуть за 200 000 рублей. Если сделать выбор в пользу отдыха с питанием только в виде завтрака, можно сэкономить и заплатить за неделю около 150 000 рублей.
Несмотря на подорожание отдыха в Турции, россияне готовы платить — уже сегодня они активно бронируют поездки на лето, поскольку опасаются, что дальше цены будут только повышаться. Как отмечают туроператоры, в 2024 году продажи могут вырасти почти на 50%. Впрочем, есть и такие туристы, которые предпочитают ждать и надеяться, что цены все-таки снизятся. Так, платить почти полмиллиона рублей (а именно столько стоит отдых в Турции на троих на две недели летом 2024 года) готовы далеко не все — туристы убеждены, что подобный тур попросту не стоит таких/этих денег.
Некоторые туроператоры допускают возможность пусть и незначительного, но снижения цен и напоминают, что в прошлом году турпоток в Турцию из России сократился по причине завышенной стоимости. Возможно, турецкие отельеры сделают выводы из этой ситуации. Кроме того, на стоимость туров может повлиять и снижение цен на авиабилеты хотя бы до 300 долларов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14