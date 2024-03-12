Правда или миф: существуют ли продукты с отрицательной калорийностью

Рациональное зерно в этом предположении действительно есть. Так, для переваривания пищи организм действительно тратит некоторое количество калорий — порядка 10% от того, что поступает в него с продуктами питания в течение суток. Чаще всего продуктом с отрицательной калорийностью называют сельдерей, в котором на 100 г содержится всего 15 ккал. Однако в его составе есть клетчатка, которая переваривается долго.