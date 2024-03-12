Правда или миф: существуют ли продукты с отрицательной калорийностью

Posted 12 марта, 12:41
Published 12 марта, 12:41
Modified 9 сентября, 19:59
Updated 9 сентября, 19:59
Под отрицательной калорийностью понимается свойство продуктов «сжигать» больше энергии, чем они содержат. Допустим, в некотором продукте содержится 100 ккал, а для его перерабатывания организм тратит 150 или даже 200 ккал. Это и есть отрицательная калорийность.
Рациональное зерно в этом предположении действительно есть. Так, для переваривания пищи организм действительно тратит некоторое количество калорий — порядка 10% от того, что поступает в него с продуктами питания в течение суток. Чаще всего продуктом с отрицательной калорийностью называют сельдерей, в котором на 100 г содержится всего 15 ккал. Однако в его составе есть клетчатка, которая переваривается долго.
Стоит начать с того, что сама по себе отрицательная калорийность к настоящему моменту не имеет каких-либо научных подтверждений. Подобные расчеты произвести достаточно сложно, в том числе узнать, какой именно объем энергии затрачивается на переваривание определенных продуктов питания. Ученые сходятся во мнении, что продуктов, имеющих отрицательную калорийность, не существует в принципе, поскольку даже белки, которые перевариваются в организме дольше всего, «требуют» максимум 30% от их общей энергетической ценности.
Однако совершенно точно есть продукты, которые способствуют быстрой потере веса. Пример — куриная грудка без жира. Энергетическая ценность такого продукта — 100 ккал, при этом непосредственно в организм поступает только 70 ккал: все остальное затрачивается на переваривание. А вот обычное растительное масло усвоится организмом полностью, вплоть до каждой калории.
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