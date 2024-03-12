Почему не стоит спать во время взлёта или посадки самолета

Posted 12 марта, 12:48
Published 12 марта, 12:48
Modified 9 сентября, 19:59
Updated 9 сентября, 19:59
Те, кто регулярно летает самолетом, знают, что во время посадки и взлета лайнера нельзя передвигаться по салону, пользоваться средствами связи. Однако не все знают, что не рекомендуется еще и спать, когда воздушное судно заходит на посадку или набирает высоту.
Почему не стоит спать во время взлета или посадки самолета? По той причине, что в эти периоды в салоне серьезным образом меняется давление воздуха. Так, при наборе высоты появляется сильная разница между атмосферным давлением и давлением в ухе, а именно в его барабанной полости. В результате воздух начинает оказывать давление на барабанную перепонку, и именно по этой причине при взлете обычно закладывает уши. Это доставляет болевые ощущения, а также может повлечь за собой кровотечение из носа, головокружение. В худшем случае это может привести к деформации барабанной перепонки, инфекциям и даже полной утрате слуха.
Если человек в период такого воздействия на свои уши будет спать, он, соответственно, не сможет вовремя предпринять необходимые меры с целью сокращения давления. В частности, во время сна не получится привести в тонус те мышцы, которые обеспечивают доставку кислорода в среднее ухо.
Иными словами, спать во время перелета, безусловно, можно, однако стоит подождать некоторое время — до того, как лайнер наберет высоту. Соответственно, перед посадкой самолета тоже желательно проснуться.
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