Почему не стоит спать во время взлёта или посадки самолета

Почему не стоит спать во время взлета или посадки самолета? По той причине, что в эти периоды в салоне серьезным образом меняется давление воздуха. Так, при наборе высоты появляется сильная разница между атмосферным давлением и давлением в ухе, а именно в его барабанной полости. В результате воздух начинает оказывать давление на барабанную перепонку, и именно по этой причине при взлете обычно закладывает уши. Это доставляет болевые ощущения, а также может повлечь за собой кровотечение из носа, головокружение. В худшем случае это может привести к деформации барабанной перепонки, инфекциям и даже полной утрате слуха.