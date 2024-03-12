Календарь питания по дням на Великий пост: с 18 марта по 4 мая

Posted 12 марта, 12:03
Published 12 марта, 12:03
Modified 9 сентября, 19:56
Updated 9 сентября, 19:56
Великий пост, предваряющий Пасху, называется Четыредесятницей и длится 7 недель. Все это время православные соблюдают особый режим питания, имеющий определенные ограничения — нельзя есть пищу животного происхождения, да и растительную пищу можно не всегда. Самыми строгими периодами являются первая неделя и Страстная седмица (завершающая неделя перед Пасхой).
|
Дни поста
|
Разрешено есть
|
|
Дни поста
|
Разрешено есть
|
Дни поста
|
Разрешено есть
|
18 марта
|
Полное воздержание от пищи
|
|
3 апреля
|
Сухоядение
|
19 апреля
|
Сухоядение
|
19 марта
|
Сухоядение
|
|
4 апреля
|
Горячая пища без масла
|
20 апреля
|
Горячая пища с маслом
|
20 марта
|
Сухоядение
|
|
5 апреля
|
Сухоядение
|
21 апреля
|
Горячая пища с маслом
|
21 марта
|
Сухоядение
|
|
6 апреля
|
Горячая пища с маслом
|
22 апреля
|
Сухоядение
|
22 марта
|
Сухоядение
|
|
7 апреля
|
Горячая пища с маслом, рыба
|
23 апреля
|
Горячая пища без масла
|
23 марта
|
Горячая пища с маслом
|
|
8 апреля
|
Сухоядение
|
24 апреля
|
Сухоядение
|
24 марта
|
Горячая пища с маслом
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|
9 апреля
|
Горячая пища без масла
|
25 апреля
|
Горячая пища без масла
|
25 марта
|
Сухоядение
|
|
10 апреля
|
Сухоядение
|
26 апреля
|
Сухоядение
|
26 марта
|
Горячая пища без масла
|
|
11 апреля
|
Горячая пища без масла
|
27 апреля
|
Горячая пища с маслом, рыбная икра
|
27 марта
|
Сухоядение
|
|
12 апреля
|
Сухоядение
|
28 апреля
|
Горячая пища с маслом, рыба
|
28 марта
|
Горячая пища без масла
|
|
13 апреля
|
Горячая пища с маслом
|
29 апреля
|
Сухоядение
|
29 марта
|
Сухоядение
|
|
14 апреля
|
Горячая пища с маслом
|
30 апреля
|
Сухоядение
|
30 марта
|
Горячая пища с маслом
|
|
15 апреля
|
Сухоядение
|
1 мая
|
Сухоядение
|
31 марта
|
Горячая пища с маслом
|
|
16 апреля
|
Горячая пища без масла
|
2 мая
|
Горячая пища без масла
|
1 апреля
|
Сухоядение
|
|
17 апреля
|
Сухоядение
|
3 мая
|
Полное воздержание от пищи
|
2 апреля
|
Горячая пища без масла
|
|
18 апреля
|
Горячая пища без масла
|
4 мая
|
Горячая пища без масла
Что такое «сухоядение»? Это слово обозначает пищу, которая не поддавалась термической обработке: к ней относятся фрукты, сухофрукты, мед, хлеб. Дни, когда назначено сухоядение, считаются наиболее строгими.
Горячая пища без масла подразумевает употребление вареных блюд — каш, легких супов (картофельных, грибных), макаронных изделий, хлеба.
В дни, когда разрешена горячая пища с маслом, можно есть сдобренные растительным маслом каши, тушеные овощи.
Два раза за Четыредесятницу верующим можно есть рыбу — в Благовещение и Вербное воскресенье. А в Лазареву субботу допускается употребление рыбной икры.
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