Календарь питания по дням на Великий пост: с 18 марта по 4 мая

Начинается Великий пост, который предваряет светлый праздник Пасхи, или Воскресения Христова — в этом году она выпадает на 5 мая. Многие верующие собираются поститься, кто-то будет делать это в первый раз. Предлагаем подробный календарь с датами, который поможет сориентироваться в режиме питания.

Великий пост, предваряющий Пасху, называется Четыредесятницей и длится 7 недель. Все это время православные соблюдают особый режим питания, имеющий определенные ограничения — нельзя есть пищу животного происхождения, да и растительную пищу можно не всегда. Самыми строгими периодами являются первая неделя и Страстная седмица (завершающая неделя перед Пасхой). Дни поста Разрешено есть Дни поста Разрешено есть Дни поста Разрешено есть 18 марта Полное воздержание от пищи 3 апреля Сухоядение 19 апреля Сухоядение 19 марта Сухоядение 4 апреля Горячая пища без масла 20 апреля Горячая пища с маслом 20 марта Сухоядение 5 апреля Сухоядение 21 апреля Горячая пища с маслом 21 марта Сухоядение 6 апреля Горячая пища с маслом 22 апреля Сухоядение 22 марта Сухоядение 7 апреля Горячая пища с маслом, рыба 23 апреля Горячая пища без масла 23 марта Горячая пища с маслом 8 апреля Сухоядение 24 апреля Сухоядение 24 марта Горячая пища с маслом 9 апреля Горячая пища без масла 25 апреля Горячая пища без масла 25 марта Сухоядение 10 апреля Сухоядение 26 апреля Сухоядение 26 марта Горячая пища без масла 11 апреля Горячая пища без масла 27 апреля Горячая пища с маслом, рыбная икра 27 марта Сухоядение 12 апреля Сухоядение 28 апреля Горячая пища с маслом, рыба 28 марта Горячая пища без масла 13 апреля Горячая пища с маслом 29 апреля Сухоядение 29 марта Сухоядение 14 апреля Горячая пища с маслом 30 апреля Сухоядение 30 марта Горячая пища с маслом 15 апреля Сухоядение 1 мая Сухоядение 31 марта Горячая пища с маслом 16 апреля Горячая пища без масла 2 мая Горячая пища без масла 1 апреля Сухоядение 17 апреля Сухоядение 3 мая Полное воздержание от пищи 2 апреля Горячая пища без масла 18 апреля Горячая пища без масла 4 мая Горячая пища без масла Пояснения к календарю Что такое «сухоядение»? Это слово обозначает пищу, которая не поддавалась термической обработке: к ней относятся фрукты, сухофрукты, мед, хлеб. Дни, когда назначено сухоядение, считаются наиболее строгими. Горячая пища без масла подразумевает употребление вареных блюд — каш, легких супов (картофельных, грибных), макаронных изделий, хлеба. В дни, когда разрешена горячая пища с маслом, можно есть сдобренные растительным маслом каши, тушеные овощи. Два раза за Четыредесятницу верующим можно есть рыбу — в Благовещение и Вербное воскресенье. А в Лазареву субботу допускается употребление рыбной икры.