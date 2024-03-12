Как правильно начинать пост и выходить из него без вреда для организма

Posted 12 марта, 05:46
Published 12 марта, 05:46
Modified 9 сентября, 19:56
Updated 9 сентября, 19:56
Ведь одна из целей поста — не навредить здоровью человека, а, наоборот, укрепить его.
При правильном и разумном подходе соблюдение поста приносит огромную пользу. Постный режим питания подразумевает переход к растительной пище, сокращение объема порций, отказ от животных жиров, жареного, сладкого — все это благотворно влияет на организм, избавляет его от токсинов, аллергенов, канцерогенов, снижает вес.
Но нельзя забывать и о том, что переход к новому режиму питания — стресс для организма и может спровоцировать новый виток развития хронических заболеваний или вообще появление новых. Поэтому сама церковь подводит к тому, чтобы начать пост плавно: уже на Масленичной неделе верующие отказываются от мяса, но все еще едят яйца и молочные продукты.
Уже на первой неделе необходимо полностью отказаться от животного белка и заменить его на растительный — в это время активно вводятся в рацион бобовые, грибы, орехи, семена. Их нужно сочетать с простыми кашами, которые можно сдобрить небольшим количеством растительного масла. Кстати, при отсутствии в еде привычного белка (мяса) может долго не наступать чувство насыщения, и, как следствие, человек переедает. Помните об этом и старайтесь не злоупотреблять большими порциями — переедание несет большой вред организму.
Завершается пост Страстной седмицей, когда рекомендовано максимальное воздержание от пищи. В эти дни человек ест вареную пищу без масла или вообще термически необработанные продукты. Словом, к наступлению Пасхи организм начинает привыкать к растительному рациону, малому количеству пищи. Поэтому праздник следует встречать не обильным чревоугодием, а медленным разговлением. Не стоит позволять себе сразу множество калорийных блюд и выпечки: из белковой пищи лучше выбрать рыбу, нежели говядину, утку или свинину. Также следите за обилием в рационе зелени, листовых овощей.
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