Как правильно начинать пост и выходить из него без вреда для организма

Уже на первой неделе необходимо полностью отказаться от животного белка и заменить его на растительный — в это время активно вводятся в рацион бобовые, грибы, орехи, семена. Их нужно сочетать с простыми кашами, которые можно сдобрить небольшим количеством растительного масла. Кстати, при отсутствии в еде привычного белка (мяса) может долго не наступать чувство насыщения, и, как следствие, человек переедает. Помните об этом и старайтесь не злоупотреблять большими порциями — переедание несет большой вред организму.